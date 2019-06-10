Başkan Akkaya, belediye personeliyle bayramlaştı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye personeliyle bayramlaştı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına; Başkan Akkaya'nın yanı sıra Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, memurlar ve işçiler katıldı. Bayramlaşma programında Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü ve Memur Sendikası Temsilcisi İbrahim Öncel bir konuşma yaparak katılanların bayramını kutladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı konuşmada, bütün personelin bayramını kutlayarak, “Elhamdülillah huzur içerisinde evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş diye ifade edilen Ramazan ayımızı idrak ettik ve arkasından da, Ramazan Bayramını sevdiklerimizle, ailelerimizle, dostlarımızla beraber huzur içerisinde geçirdik. Bu huzurun bu birlik ve beraberliğin kıymetini bilmemiz lazımdır. 10 günlük bir tatil olunca Elhamdülillah birçok uzaktaki akraba, eş dostlarımızda memleketlerimize geldi sıla-i rahim ettiler hep beraber olduk, güzel bir bayram oldu. Ama dünyanın birçok yerine baktığımızda kazanlar kaynamaktadır. İnsanlar zulüm altında inliyor ama çok şükür bizim ülkemizde bayramlarımızı, ramazanımızı, iftarımızı gayet güzel geçirdik. Bunun ben gerçekten hep fark edilmesini ve bu farkındalığın unutulmamasının gerektiğine inanıyorum. Bu huzurun kolay sağlanmadığını, onun için bu birlik beraberliğin daim olmasını diliyorum. Bir takım farklıklar, siyaset farklılıkları, birçok bölge farklılıkları olsa da bizim ortak noktamız Türk oluşumuz, Müslüman oluşumuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer aziz ferdi oluşumuzdur. Hepimizin hoşgörüyle, bu birlik ve beraberliğimizi bozmamamız lazım, kıymetini de bilmemiz gerek” dedi.

Başkan Akkaya, yeni dönemde tüm belediye personeli ile birlikte kendisinin takım kaptanlığında Akşehir'e en güzel hizmet ve projeleri vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından tüm belediye personeli birbiriyle bayramlaştı. Çeşitli ikramların sunulmasının ardından bayramlaşma programı sona erdi.