Başkan Akkaya belediye personeliyle bayramlaştı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, düzenlenen programla belediye personeli ile bayramlaştı.

Akşehir'deki bir düğün salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma programına; Başkan Akkaya'nın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, memurlar ve işçiler katıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada bütün personelin bayramını kutladı. Başkan Akkaya, konuşmasında belediyenin yaptığı çalışmalar ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan hizmetler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremin hemen sonrasında deprem bölgelerinden biri olan Hatay'a giderek burada arama kurtarma, yardım dağıtımı, yemek dağıtımı, ve çeşitli alt yapı çalışmalarında bulunan Akşehir Belediyesi personeline teşekkür belgesi verildi. Deprem bölgesinde hala görevli bulunan bir personeli de telefonla arayan Başkan Akkaya, onlara da teşekkür edip, orada bulunan tüm Akşehir Belediyesi çalışanlarına selamlarını iletti. Etkinlik tüm personelin birbiriyle bayramlaşmasıyla sona erdi.