Başkan Akkaya, engellilerle kahvaltıda bir araya geldi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelindeki rehabilitasyon merkezi ve eğitim merkezlerindeki engelli çocuk ve gençlerle kahvaltıda buluştu.

Akşehir Belediyesinin katkılarıyla Hıdırlık Sofrası'ndaki kahvaltıya ilçede kamp yapan Paravolley Milli Takımı oyuncuları da katıldı. Kahvaltıya Başkan Akkaya'nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bilal Eği ile Emrullah Öztürk de katıldı. Başkan Akkaya kahvaltı öncesi tek tek masaları dolaşarak gençlerle ve çocuklarla sohbet etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada, “Hepimiz bir engelli adayıyız. Bugün bizim elimiz tutuyor yürüyebiliyoruz ama yarın bir garantimiz yok değil mi? Onun için birbirimize sahip çıkmamız lazımdır. Hepiniz bu ülkenin vatandaşısınız. Hepimiz bu ülkeyi en güzel noktalara taşımak için gayret ediyoruz ve çalışmalıyız. Allah razı olsun hükümetimizden; 2002'de göreve geldiğinden bu yana devletimizin bütün imkanlarını seferber etti. Engelli kardeşlerimize birçok yardım projeleri, birçok sosyal yardım projeleri yapıldı. Akşehir Belediyesi olarak bizde Engelsiz Yaşam Merkezimiz, Engelsiz Taksimiz, engellilere dönük Konya, İstanbul, Çanakkale gibi turlarımız, Akülü araç dağıtımımız, Tekerlekli bisiklet dağıtımımız, Akülü araç şarj istasyonlarımız, i görme engellilerimiz için caddelerimizin ve yolların düzenlenmesi gibi birçok proje ve hizmet yaptık. Her zaman yanınızdayız eksikliklerimiz elbette var, onları da peyderpey tamamlayacağız. Akşehir Belediyesi olarak ve başkanı olarak her zaman sizlerin emrinizdeyim ve yanınızdayız. Çünkü bizim hedefimiz büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının ülkesine sahip çıkarak ülkemizi güzel noktalara taşıması ve onun içinde herkesin yürekten çalışmasıdır. Onun içinde var gücümüzle hep beraber çalışırız diye ümit ediyorum” dedi.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından Akşehir Belediyesinin katkılarıyla Akşehir'de kamp yapan Paravolley Milli Takımı oyuncuları da Akşehir Belediyesine ve Başkan Akkaya'ya teşekkür etti. Kahvaltı sonrası Başkan Akkaya ve kahvaltıya katılanlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.