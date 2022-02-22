Başkan Akkaya Fen Lisesi öğrencileri ile buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, gençlerinde ilçe yönetiminde söz sahibi olmaları, gençlerin istek ve temennilerini öğrenmek amacıyla ‘Teneffüs Buluşmaları' adı altında başlattığı programları sürdürüyor.

Program kapsamında Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi'ne giden Başkan Akkaya, Okul Müdürü Mahmut Yaman, tarafından karşılanırken okul öğrencileri de çiçek takdim etti. Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı'nın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Akkaya ilk olarak teneffüste öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Akkaya, onların istek ve taleplerini de dinledi. Akşehir Belediyesi ikram çeşmesinden de teneffüse çıkan öğrencilere çikolatalı süt ikramında bulunuldu. Teneffüsün ardından öğretmenler odasında okul öğretmenleri ile de bir araya gelen Başkan Akkaya, öğretmenlerin de istek ve taleplerini dinleyip, sorularını yanıtladı. Başkan Akkaya son olarak okuldaki sınıfları da ziyaret edip öğrencilere Genç Akşehir Kültür Sanat Eğitim ve Spor Merkezi (Genç AKSES Merkezi) ile yeni faaliyete geçecek olan kitap kafe hakkında bilgiler verdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin Akşehir'imizin yönetiminde söz sahibi olmaları, onların istek ve taleplerini dinlemek amacıyla başlattığımız teneffüs buluşmaları programlarımız devam edecek. Gençlerimizin görüşleri bizim için önemli. Akşehir'imizi onlarla birlikte yönetebilmek ve onların görüşlerini almak üzere bu programlarımızı devam ettireceğiz” dedi.