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Başkan Akkaya, fidan dikim programına katıldı

Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Sende geleceğe bir fidan dik" projesi ilçe protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Sende geleceğe bir fidan dik" projesi ilçe protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.


Etkinliğe; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çapan, Akşehir Orman İşletme Şefi Ramazan Balta, Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ve öğretim görevlileri katıldı.


Akşehir Engili Mahallesinde bulunan Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Tema Hatıra Ormanı'nda yaklaşık 160 öğrenci, öğretim görevlileri ve protokolün katılımıyla 280 sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

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