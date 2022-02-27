Başkan Akkaya geleceğin boksörleri ile buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçede faaliyet gösteren Ak Nasreddin Spor Kulübü'nü ziyaret ederek boks antrenmanı yapan çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu alt katında çalışmalarını sürdüren kulübün ziyaretine Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ve Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı'da eşlik etti.

Başkan Akkaya, kulüp çalışmaları hakkında Kulüp Başkanı ve Antrenörü Ömer Akdi'den bilgi alarak, antrenman yapan gençler ve çocuklarla da sohbet etti. Boks eldiveni takarak antrenman yapan çocuklarla antrenman yapan Başkan Akkaya, kum torbasına da yumruk attı.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarının altını çizen Başkan Akkaya, “Ak Nasreddin Spor kulübümüzde 10 tanesi kız olmak üzere toplam 35 sporcu boks sporunda faaliyet gösterip yarışmalara katılıyorlar. Bu kulübümüzde daha önce Türkiye dereceleri de elde eden sporcularımız var. Biz de İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Gençlik Merkezimiz ve Akşehir Belediyesi olarak sporcularımıza destek oluyoruz. Bu sporcularımız hem okullarında başarılı bir şekilde öğrenciliklerini yürütüyorlar hem de burada Türk sporu adına faaliyet gösteriyorlar. Sporcularımıza tebrik ediyor, bundan sonraki ülke ve dünya çapındaki tüm yarışmalarda kendilerine başarılar diliyorum. Onları çalıştıran ve destek olan hocalarımızı da kutluyoruz. Gerçekten emek onların, onlar bu anlamda fedakârlık göstermeseler bu faaliyetler olmaz. Bizimde onlara her zaman destek olmak boynumuzun borcu diyoruz” diye konuştu.

Antrenman yapan sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Akkaya, onlardan Türkiye ve dünya dereceleri beklediklerini belirterek ünlü sporcu Muhammed Ali Clay gibi başarılı birer boksör olmalarını temenni etti.