Başkan Akkaya işçilerle bir araya geldi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hangarını ziyaret ederek, işçilerin günlerini kutladı.

Barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesini dileyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2 yıldır salgın nedeniyle pek çok etkinliğin yapılamadığını, pandeminin gücünü yitirmesiyle birlikte güzel bir Ramazan geçirip, bayrama eriştiklerini söyledi. Bütün işçilere teşekkür eden Başkan Akkaya, “Hepinizin Akşehirimizin adı gibi ak olmasında emeği var. Şehrimizin adı gibi ak ve pak olmasında sizlerin emekleri büyük. Hepinizden Allah razı olsun. Karınca kararınca hepiniz üstünüze düşeni yapmaya, aldığınız parayı helal etmeye gayret ediyorsunuz. Helal kazançla insan karnını, çoluğunun çocuğunun karnını doyurursa bunun önemi daha da büyük. Sizlerin işleri kolay bir iş değil, meşakkatli bir iş, bunu da en güzel şekilde yapmaya çalışıyorsunuz” dedi.

İşçilerin Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Başkan Akkaya, onların talep ve isteklerini dinledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.