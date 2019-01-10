Başkan Akkaya, kar temizliği yapan personele salep dağıttı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, yoğun kar yağışının ardından ilçede temizlik çalışması yürüten personele salep ikramında bulundu.

Akşehir'de hafta başından beri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Akşehir Belediyesi kar temizliği ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında kaldırımlardaki, cadde ve sokaklardaki karları temizleme çalışmalarına devam ediyor. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, kar yağışından bu yana çalışmalarını şehrin çeşitli bölgelerinde aralıksız sürdüren ekiplere teşekkür ederek kendi elleriyle sıcak salep ikramı yaptı.

Başkan Akkaya, kar temizliği işinde çalışan tüm personele bu üstün performansları için teşekkür ederek, “Belediyemiz bünyesinde kaldırım temizliği yapan arkadaşlarımızla beraberiz. Bu soğuk kış günlerinde sağ olsunlar arkadaşlarımızda kaldırımları temizleyerek vatandaşlarımızın rahatça yolları kullanmalarına imkan vermektedirler. Biz de bu soğukta onları yalnız bırakmayalım diye salep ikram ederek içlerini ısıtalım istedik. Kendilerine daha güzel ve sağlıklı çalışmaları için kolaylıklar diledik. Allah razı olsun bütün ekiplerimiz gerçekten gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Bu soğuk günlerde sabah 5 ile 6 gibi kaldırım temizliği, kar kürüme çalışmaları, yol tuzlama çalışmalarına başlayarak Akşehirimizde ulaşımı rahatlamak noktasında gayret ediyorlar. Bugüne kadar Elhamdülillah her hangi bir sıkıntı yaşanmadan bu işi devam ettiriyoruz. Akşehirimizde kar bereketli. Çok şükür ismiyle müsemma olarak ve Akşehir'imiz Ak Akşehir oldu. Bu beyaz bereket için de yüce yaratanımıza şükrediyoruz. İnşallah afetsiz, bol bereketli bir yıl diliyoruz” dedi.