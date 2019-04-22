Başkan Akkaya koltuğunu Yusuf Talha Camcı'ya devretti

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle belediye başkanlığı koltuğunu Nasreddin Hoca İlkokulu 1. sınıf öğrencisi görme engelli Yusuf Talha Camcı'ya devretti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; makam odasında; Nasreddin Hoca İlkokulu Müdürü Recep Ersoy Öncel, makam koltuğunu devredeceği öğrenci Yusuf Talha Camcı, okul öğrencileri, öğretmenleri ve Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Temsilcisi Hüseyin Çığ'ı kabul etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık koltuğuna oturan Görme Engelli 1. Sınıf öğrencisi Yusuf Talha Camcı büyük heyecan yaşarken yapmak istediği projeleri anlattı. Küçük Başkan Camcı, “Başta bu günü bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu günün çocukları olarak ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya çocukları için tüm gücümüzle çalışacağımıza bütün arkadaşlarım adına söz veriyorum. Sayın Başkanımızın elbette takdir ettiğim çalışmaları var ama benimde projelerim var. Okullarda sosyal ve kültürel yarışmaların çeşitliliğini artıracağım. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermeyenler, çevreyi kirletenler ve sokak hayvanlarına kötü davrananlar için bilinçlendirme projeleri yapacağım. Engelli vatandaşların topluma kazandırılması için başkanımızın da yaptığı gibi kişisel gelişim kursları, EKPSS kursları açacağım. Yollardaki sarı çizgilerin bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlayacağım. Engelli rampalarının önüne park eden araçlar için en caydırıcı tedbirleri alacağım. Belediye meclisi toplantılarında engellilerle ilgili alınan kararların bir an önce uygulamaya koyulması için de çalışacağım. Başkanımızın da yaptığı gibi Engelsiz Taksiyi engelli vatandaşlarımızın kullanıma vereceğim. Başkanımızın yaptığı iş gerçekten çok zor, çok çalışmak gerekiyor. Kendisine kolaylıklar diliyorum. Bu güzel fırsatı bana verdiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları çerçevesinde çocuklarımıza her yıl olduğu gibi kaymakamlık, belediye başkanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü gibi makam görevlerini tevdi ediyoruz. Bu günde görevimizi Nasreddin Hoca İlkokulu Görme Engelliler 1. Sınıf öğrencisi Yusuf Talha Camcı'ya tevdi ettik. Belediye Başkanı olarak yapacaklarını anlattılar. Bizim de yaptıklarımıza ve özellikle engellilerle ilgili yaptıklarımıza vurgu yaptı. Yusuf Talha'nın yüzde 30 görme imkanı, yüzde 70'de görme kaybı var. Onun için kendisi özel bir sınıfta okuyor. Maşallah okuma yazmayı da kısa sürede öğrenmiş, çok da güzel hazırlanmış ve bize burada projelerini anlattı. Yusuf Talha'ya Belediye Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Okula döndüğü zaman öğrencilik hayatında da başarılarının kat kat artmasını diliyorum” diye konuştu.

Küçük Başkan Yusuf Talha Camcı ve öğretmenleri ile bir süre sohbet eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye çalışmaları ve belediye görevleri hakkında bilgiler verdikten sonra Küçük Başkan ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.