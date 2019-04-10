Başkan Akkaya mazbatasını aldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Salih Akkaya mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı.

Mazbata töreni için AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP İlçe Başkanı Salih Akça, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri ve Partililerle birlikte Adliye Binasına gelen Belediye Başkanı Salih Akkaya mazbatasını Ağır Ceza Reisi Mustafa Başar ve İlçe Seçim Müdürü Aziz Orak'tan aldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Akkaya, “Bir 5 yıl Akşehirimize hizmet etmiştik. Akşehir halkımız bir 5 yıl daha hizmet etmek için bize fırsat verdi. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımla beraber Cumhur İttifakı ekibi olarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarının da desteğiyle Akşehirimize bu önümüzdeki 5 yıllık dönemde inşallah güzel hizmetler yapacağız. Projelerimizi paylaşmıştık inşallah onları bir bir gerçekleştireceğiz. Akşehirli hemşehrilerimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız” diye konuştu.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri de mazbatalarını aldı. Mazbata töreninin ardından Belediye Binasına geçiş yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı belediye girişinde belediye birim müdürleri ve belediye personeli çiçeklerle karşıladı.

Belediye girişinde bir açıklama yapan MHP İlçe Başkanı Salih Akça “31 Mart 2019 Mahalli idareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Akşehir teşkilatlarının yoğun gayretleri sonucunda Cumhur İttifakı Adayımız Salih Akkaya beyefendi bugün itibariyle mazbatasını almıştır. Kendisine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte de tüm seçmenlerimizin ve bizlerin 81 projenin yapılacağı noktasında her hangi bir tereddüdümüz bulunmamaktadır” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da, “Mevcut Belediye Başkanımız Salih Akkaya Bey yeniden aday gösterildi ve halkımızın teveccühü ile seçildi. Çalışmalarımıza hız kesmeden yine devam edeceğiz” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı konuşmada, yoğun seçim döneminin ardından bugün tekrar göreve başladıklarının altını çizerek, “Az önce mazbatamızı aldık. Kolları sıvadık, inşallah Akşehir'imizin hak ettiği daha da güzel yatırımları Akşehir'le buluşturmak üzere yola çıkıyoruz. Allah yolumuzu açık eylesin, yardımcımız olsun inşallah” diye konuştu.

Başkan Akkaya seçim çalışmaları sırasında kendilerine destek verenlere de teşekkür etti. Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası makamına çıkan Başkan Akkaya tekbirler eşliğinde makam koltuğuna oturarak tebrikleri kabul etti.