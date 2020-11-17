Başkan Akkaya: “Rüştü Bey İşhanı Akşehir'e çok yakışacak”

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla restorasyonu belediye tarafından yapılan tarihi Rüştü Bey İşhanı'nda çalışmaların sona yaklaşıldığını ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Rüştü Bey İşhanı'nın Akşehir'e çok yakışacağını söyledi.

Başkan Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Akşehir Belediyemiz tarafından Restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen Rüştü Bey İşhanı'nımızın restorasyonu bittiğinde Akşehirimize çok yakışacak nezih bir alan olacak. Akşehirimizin merkezinde, İplikçi Camimizin yanında, yaşlılarımızın ve gençlerimizin, nostaljik bir mekânda vakit geçirebilecekleri, çay ve kahve içebilecekleri bu alanda kafeterya ve çay bahçesi bulunacak” dedi.

Rüştü Bey İşhanı'nın Akşehir için önemli bir geçmişe ve tarihe sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya, “Zamanında şehrin ticaretinde ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip, birçok seyyahın ve ticaretçinin uğrak noktası olan bu handa; Akşehir'in İlk matbaası, çay evi ve konaklama yerleri de bulunmaktaydı. Zamanla metruk hale gelen Rüştü Bey İşhanı'nda yaptığımız bu restorasyon çalışmamızda bize destek verdikleri için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Rüştü Bey İşhanımız şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.