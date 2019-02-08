Başkan Akkaya seçim çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve AK Parti Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, 31 Mart'ta yapılacak seçim çalışmaları kapsamında kurumlar, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı'yı makamında ziyaret eden Başkan Akkaya ve beraberindeki heyete Albay Yuvalı seçim çalışmaları kapsamında başarılar diledi. Başkan Akkaya ve beraberindeki heyet AK Mega Radyo Sahibi Bülent Karagöz, Akşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri Karaman, Akşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Doğru ve Akşehir Buğday Pazarında bulunan esnafları da ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında akşamları da ev ziyaretlerini yapan Başkan Salih Akkaya vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip yeni projeler ve hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Gönül Belediyeciliği parolası ile yola çıktıklarını belirten Başkan Akkaya, “İnsan odaklı hizmet ve daha güzel bir Akşehir için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akşehirimize değer katacak hizmet ve projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu hizmet ve projeleri üretirken hemşehrilerimizin güven ve desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. İnşallah 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından değerli hemşehrilerimizin teveccühleri ile daha güzel hizmet ve projeleri Nasreddin Hocamızın torunları olan değerli hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimleri için “Gönül Belediyeciliği” parolasıyla yola çıktıklarının altını çizen Başkan Salih Akkaya ziyaretlerinde AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti Akşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Zeybek ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.