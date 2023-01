Başkan Akkaya: “Sıfır Atık Projesi ile temiz bir Akşehir için çalışıyoruz”

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; kentte atıkların toplanması konusunda yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Sıfır Atık projesi ihale çerçevesinde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Metager Atık Toplama ve Geri Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti. Ortağı Ozan Demireğen ile Akşehir Belediyesi İlçe Sınırları İçinde Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi için sözleşme imzaladı. İmza programında Akşehir Belediyesi Temizlik işleri Müdürü Orhan Uyar'da hazır bulundu. Geri Dönüşüm firması arasında imzalanan ihale sözleşmesiyle ambalaj atıkları kaynağında toplanacak ve “Atma Tıkla” uygulamasıyla atıklar puanlarla ödüle dönüşmeye devam edecek. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Temiz bir Akşehir için çalışmalarımızı her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek sürdürüyoruz. Bir önceki İhalemizle şehrimize tekstil atıklarının toplanması konusunda attığımız adım ile kentimizin farklı noktalarına kumbaralar yerleştirmiştik ve halkımızdan bu konuda oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bugün ise 'Sıfır Atık' projemiz çerçevesinde bir adım daha attık. Daha önce tanıtımını ve hediyelerini vermiş olduğumuz “Atma Tıkla” uygulamasıyla toplanacak olan ambalaj atıklarının evlerden, işletmelerden ve ambalaj atık üreticilerinden ayrı ayrı toplanması ve şehrimizde sıfır atık çalışmalarını daha da hızlandırmak için Metager Atık Toplama Ve Geri Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti. firması ile sözleşmemizi imzalamış bulunuyoruz. Atma Tıkla uygulamamızdaki hediyeleri ve puanları da 2023 yılı içerisinde anlaşmalı firmamız tarafından güncellenecektir. Hatta Atma Tıkla uygulamasında yapılacak değişiklikle birlikte yüklenici firmamız tarafından altyapımız hazırlandıktan sonra puan yerine dağıtılacak kartlar üzerinden nakit para yüklemesine geçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca çevrenin temiz tutulması yanında, geri dönüşüme kazandırılan atıklarla ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Yapılan sözleşme ile 5 yıl boyunca şehrimizdeki geri dönüşebilen atıklar belediyemizin kontrolünde yüklenici firma tarafından toplanacak ve değerlendirilecektir” dedi.