Başkan Akkaya ve AK Parti'den MHP'ye teşekkür ziyareti

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri MHP Akşehir İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde birlikte yaptıkları seçim çalışmaları ve seçimde verdikleri destekten ötürü MHP İlçe Teşkilatına bir ziyaret yaptıklarını söyleyen Başkan Akkaya, “Devletin ve milletin bekası için, milletin menfaatini ön planda tutan iki partimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir araya gelmiştik. Bu birlikteliğin her iki partimizin Genel Başkanları; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli yerel seçimlerde de bu ittifakı sürdürme kararı kılmıştır. Biz de bu karar doğrultusunda Akşehir'imizde Milliyetçi Hareket Partisiyle beraber meclis üye listemizi oluşturarak seçimlerde birlikte çalıştık. Akşehir Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı olarak kazandık. Şahsım da; Cumhur İttifakı ekibinin belediye başkan adayı olarak bu görevi üstlenmiş oldum. Seçim öncesi açıkladığımız 81 projemizi ve daha fazlasını gerçekleştirmek üzere bütün ekibimizle beraber çalışacağız, gayret edeceğiz. Seçimlerde omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarımıza; Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı nezdinde tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da, “Bu ziyaretimiz hem bir teşekkür hem de istişare ziyaretidir. Akşehir adına zor bir süreçten geçtik. Birçok seçimden alnımızın akıyla çıktık, bu son seçimden de yine güzel bir sonuçla alnımızın akıyla çıkmayı başardık, bir ve bütün olduk. Bu vesileyle Akşehir MHP İlçe Başkanımıza ve ekibine gerek sahadaki çalışmalarda ve gerekse de seçim zamanındaki çalışmaları için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Salih Akça da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi çok güzel bir seçim çalışması yapmış ve bunun meyvesini alarak Akşehir Belediyesini Cumhur İttifakı olarak almış bulunmaktayız. Bu seçimlerin sonucunda da seçim döneminde nasıl hep birlikte çalışmış isek de bu süreçten sonra da hep birlikte bir beraber olarak Akşehirimize, Konyamıza, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yararlı hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçelinin de demiş olduğu gibi artık bu ittifak mezara kadar devam edecektir. Akşehirimize; Cumhur İttifakı olarak yararlı, güzel hizmetleri inşallah belediye başkanımız ve ekibi sunacaktır. Seçim döneminde Belediye Başkan adayımızın vaat etmiş olduğu 81 proje; Belediye Meclis Üyelerimizin de gayretiyle en kısa zamanda hayata geçirilecektir” dedi.