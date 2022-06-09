Başkan Akkaya yeni lise binalarında incelemelerde bulundu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca Endüstri Meslek Lisesi ile İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni binalarının inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Akkaya'nın incelemelerine Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Gülcü'de eşlik etti. İnşaat alanında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Akkaya, eksik gördüğü konularda firma yetkililerini uyardı.

İnşaatın hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Akkaya, “Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaatındayız. Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığımızca bu inşaat ihale edilmişti. Şehir merkezimizde bulunan ve artık miadı dolmuş olan, deprem tahkikleri sonucu yıkım kararı çıkan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binamız ile ilgili de geçen yıl Akşehir Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir protokol yapmıştık. O binanın oradan kalması, yerinin Akşehir Belediyesi'ne tahsisinin geçmesine dönük olarak buraya 4 adet atölye binası yapılması, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza okul inşaatlarında kullanılmak üzere 25 bin metrekare arsa verilmesi şeklinde bir protokolümüz vardı. Geçtiğimiz aylarda Akşehir Belediyesi olarak buraya 4 adet atölye binasını yaptırdık. Belki de bugünkü bedelle 25 milyon liralık bir yatırım oldu. Ayrıca sanayi bölgemizde, sanayi ile hastane arasındaki bölgede 26 bin 300 metrekarelik bir arsayı okul inşaatlarında değerlendirilmek üzere hazineye tescil ettirdik. Bu Bakanlığımız tarafından inşaatı devam ettirilen okulumuzda maalesef şanssızlıklar oldu. Bir müteahhit işi bıraktı, Bakanlığımız tekrar ikmal inşaatı olarak ihale etti. Şu anda ihaleyi alan firma gayet güzel, düzenli ve hızlı bir şekilde eksiklikleri tamamlıyor. İnşallah şehir içindeki İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi burada 2022 -2023 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlayacak. Ben şimdiden Akşehir'imize, milli eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Akşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz ve eğitim için elimizden gelen her türlü desteği imkanlarımız ölçüsünde vermeyi sürdürüyoruz. Burada da gücümüz yettiğince yardımcı olacağız. Bu konularda çok emeği olan geçtiğimiz dönemlerde Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevinde olan hemşehrimiz Konya Milletvekilimiz Orhan Erdem Bey başta olmak üzere Konya valimiz, diğer Konya milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yatırımlar şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu'da, "32 derslikli meslek liselerimizin binalarını başkanımızla geziyoruz. Binalarımızın inşaatının oldukça ilerlemiş durumda olduğunu da gördük. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında okullarımız burada eğitim görmeye başlayacaktır. 32 derslik binası, binalardaki 6 atölye ve Akşehir Belediyemiz tarafından yaptırılan 4 atölye ile 10 adet atölyesi olan bir okul olacak. Arkada inşaatı devam eden spor salonu da bittiği zaman okul gerçekten büyük bir tesise kavuşacaktır. Belediye Başkanımızda bu inşaat sürecini devamlı takip ediyor. Belediyemizin, çevre düzenlemeleri konusunda ve okullarımızın taşınması konularında da yardımları olacak. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.