Başkan Akkaya yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve AK Parti Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret ediyor.

İlçe merkezinde esnaf, sivil toplum kuruluşu, kamu kurumları ziyaretlerini de sürdüren Başkan Akkaya, Yarenler Mahallesi, Kileci Mahallesi, Ahicelal Mahallesindeki ev toplantılarında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Başkan Akkaya'ya yaptığı ziyaretlerde, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Zeybek ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Ortaca ve Reis Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Akşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya “Bütün dünyadaki, Türkiye'nin ilerlemesinden rahatsız olan, Türkiye'ye köstek olmaya çalışan çelme atmaya çalışanlara biz bir kez daha Osmanlı şamarını 31 Mart günü vuracağız. Türkiye dinamik ve güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ve dört tarafı da hainlerle, düşmanlarla çevrilidir. Türkiye'nin kendinden başka dostu yoktur. Dostu olmadığı gibi sorumlu olduğu bir çokta ülkeler vardır. Büyük bir gönül coğrafyamız var. 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerimizde başarılarımıza bir yenisini daha ekleyeceğimize hep beraber inanıyoruz. Çünkü biz hizmet için varız. ‘Halka Hizmet Hakka Hizmet' düsturu olan bir hareketin mensuplarıyız. Halkımıza, hemşerilerimize, ülkemize neler katabiliriz, onun kaygısını taşıyoruz. Onun için dertleniyoruz ve onun içinde hizmete koşmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşın cebindeki 3 kuruşa tenezzül ediyorlar”

AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ise, “Kıymetli arkadaşlar dünya genelinde biliyorsunuz. Maalesef ABD, İsrail, İngiltere, Fransa gibi ülkeler demokrasi getiriyoruz anlayışı içerisinde ne yaptı? Libya'da, Suriye'de olanları biliyor, bunları hepimiz takip ediyoruz. En son Irak, Filistin ve Venezüella Cumhurbaşkanına yaptıklarını görüyorsunuz. ‘Biz seni tanımıyoruz, biz oraya şu başkanı gösteriyor ve onu tanıyoruz' diyorlar, birde saçma sapan bir yol çiziyorlar. Elhamdülillah bizim dik duran bir Cumhurbaşkanımız var. Artık herkes neyin ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Seçim dönemlerinde ya patates artıyor, ya soğan artıyor, ya dolar artıyor. Bunlar her zaman bilinçli yapılmaktadır. Vatandaşın cebindeki 3 kuruşa tenezzül ediyorlar. Vatandaş ayaklansın isyana teşvik olsun diye. Hükümeti devirme senaryolarını yaratarak galeyana getirmektedirler. Biz artık eski Türkiye'de yaşamıyoruz elhamdülillah. Bugün 2 ekmek evine götüremeyen var mı? İyi kötü götürüyoruz değil mi? Allah razı olsun Akşehir'de 2002 yılından itibaren 2004'te Belediye Başkanlığına geldik. 2004, 2009, 2014 ve şimdi 2019 seçimleri için yine karşınızdayız. 31 Mart Yerel Seçim gününde memleketimiz için, şehrimiz için namusumuzla gidip oyumuzu kullanacağız ve ‘AK Belediyeciliğin' hizmetlerini almaya devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.