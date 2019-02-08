Başkan Akkaya'dan belediye meclis üyelerine plaket

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya Şubat ayının son meclis toplantısında belediye meclis üyelerine plaket takdim etti.

Doğrugöz Mahallesindeki bir tesiste yapılan programda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “5 yıllık bir dönemin 1 ay sonra sonuna gelmiş olacağız. Akşehirimiz için hep beraber Akşehir Belediye Meclisinde AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu meclis üyeleri olarak hizmet ettik inşallah halkımıza, Akşehirimize, Nasreddin Hoca torunlarımıza en güzel hizmet üretme noktasında güzel bir birliktelikle bu 5 yılı tamamlamış oluyoruz. Şubat ayı meclis toplantımızın ikinci birleşimini sizlerle birlikte yaptık ve yine Akşehirimiz için kararlar aldık, bu kararlarımız da hayırlı uğurlu olsun. Bu 5 yıllık dönemdeki hizmetler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir birliktelik ve uyum oldu. Birçok ilçede bakıyorum ben, belediye başkanı kendi partisinin meclis üyeleriyle bile hareket etmekte zorlanıyor. Biz Elhamdülillah Büyükşehire bile giderken hem AK Partili hem de Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerimizle birlikte gittik geldik. Orada da şehrimizin sorunlarını dile getirme, şehrimize Büyükşehir kaynaklarından kaynak temin etme, hizmet alma noktasında beraber gayret ettik. Biz Akşehir'in menfaati olduğu zaman hep beraber, bir ve beraber olmayı, hep aynı şeyi seslendirmeyi ilke edindik. Burada da Akşehirimiz kazanmış oldu” dedi.

31 Mart tarihinde yerel seçimlerin yapılacağını belirten Başkan Akkaya, “Akşehir Belediye Meclisimizde de şuan Cumhur İttifakı'nda olduğu gibi AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili belediye meclis üyelerimiz var. İnşallah 31 Mart'taki yerel seçimin ardından da bu aynı şekilde devam eder. Allah'ın izniyle bizim bu birlik ve beraberliğimiz, Cumhur İttifakımız inşallah devam edecek. Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi güzel hizmetlerde, hayırlı hizmetlerde Akşehirimize, Konyamıza ve ülkemize hatta bütün gönül coğrafyamıza, Türk-İslam alemine hizmette bu birliktelik, bu ittifak büyük bir güç olacak, hizmet üretecek diye temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ise, Akşehir Belediye Meclisinin 2014 yılından bugüne kadar çok güzel hizmetlerde bulunarak çok güzel yatırımlara imza attığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Salih Akça da, tüm belediye meclis üyelerine bugüne kadar Akşehir'e yaptığı hizmetler ve katkılar için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Salih Akça tarafından AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili Meclis üyelerine plaket takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programa, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Salih Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, bazı belediye birim müdürleri ile AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili Belediye Meclis Üyeleri katıldı.