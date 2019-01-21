Başkan Akkaya'dan çocuklara sömestir armağanı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi münasebetiyle ilçe genelindeki takdirname almaya hak kazanan başarılı öğrencilere hediye olarak, Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezinden yararlanma imkanı sağladı.

Başkan Akkaya, "Çok çalışarak başarılı bir dönem geçirip takdirname alan çocuklarımızı yarıyıl tatilinde biraz olsun eğlendirebilmek amacıyla belediyemize ait Sağlıklı Yaşam Merkezinden yararlanmalarını sağlamak istedik. Bugün de ilk olarak 70 kişilik bir grup yazılmış. Grup grup, seanslar halinde çocuklarımızı belediyemizin havuzlarından yararlandırmış olacağız. Yüzme bilen çocuklarımız burada inşallah yüzmelerini daha da geliştirir, bilmeyenler için de yüzme öğrenme noktasında bir katkı sağlar diye düşünüyorum. Tüm çocuklarımıza tatillerini en iyi şekilde dinlenerek, değerlendirerek, kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Tatil sonrası da en iyi şekilde derslerini çalışarak başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Akşehir'de bu dönem 5 bin 20 öğrencinin takdirname aldığının altını çizen Başkan Akkaya, “Geçtiğimiz yıllarda takdirname ve teşekkür belgeleri alan öğrencilerimize sinemadan yararlanma imkanı sağlamıştık. Bu yıl farklılık olması amacıyla Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezimizdeki havuzlardan yararlanma imkanı sunalım istedik. Takdirname alan her öğrencimizin gelip burada kayıt yaptırarak bu havuzlardan yararlanma imkanı olacak” ifadelerini kulandı.

Çocuklarını Sağlıklı Yaşam Merkezine getiren veliler ise, Başkan Akkaya'ya ve Akşehir Belediyesine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederek, çocukların burada çeşitli aktivitelerle boş zamanlarını geçirmeleri için güzel bir uygulama olduğunu söyledi.