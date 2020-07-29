Başkan Akkaya'dan hayvan pazarına ziyaret

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışı yapılan Akşehir Hayvan Pazarını ziyaret ederek hayvan satışı yapan satıcılara hayırlı işler temennisinde bulundu.

Sabah erken saatlerde hayvan pazarını gezen Başkan Akkaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Başkan Akkaya, pazarın durumu ve fiyatlarla ilgili de bilgi aldı. Hayvan pazarı esnafı ve vatandaşlar, pazar alanında yapılan düzenleme ve temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Akşehir Belediyesi tarafından pazar yerinde satıcı ve alıcıların kullanması amacıyla el dezenfekte noktaları da oluşturuldu. Başkan Akkaya'nın hayvan pazarı ziyaretine AK Parti Akşehir İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Zorlu, Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar, Zabıta Komiseri Halil Öz eşlik etti.