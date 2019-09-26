Başkan Akkaya'dan itfayecilere ziyaret

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezini ziyaret ederek, personelin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Başkan Akkaya, itfaiyeciliğin köklü ve önemli bir meslek olduğuna dikkat çekerek, “İtfaiyecilik Türkiye'de çok eski bir teşkilat ve bu sene 305'inci yılını kutluyoruz. Gerçekten zor olan mesleklerden bir tanesi. İnsanlara; yangın kaza gibi zor anlarında hizmet götürülmesi çok önemli. İtfaiyecilik, zor ve meşakkatli bir görev olduğu gibi kaza riski de çok olan bir görev. Allah bu görevlerde sizlere kolaylıklar versin. Kazasız belasız görevlerinizi en şekilde tamamlamayı nasip etsin. Bu vesileyle tekrar İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 305. yıldönümünü kutluyor, her türlü yangın, felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda, mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye personeline de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başkan Akkaya, konuşmasının ardından itfaiye erleri ile sohbet edip, itfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.