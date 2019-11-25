Başkan Akkaya'dan öğretmenlere hediye

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçe genelindeki tüm öğretmenlere yaptıkları özverili çalışmalar nedeniyle hediye takdim etti.

24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Akşehir'de bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Kültür Merkezi fuaye salonunda ilçe protokolünün de katılımıyla bir resim sergisi açılışı yapıldı. Resim sergisinin ardından Akşehir Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü programına geçildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü programına Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Siyasi Parti İlçe Başkanları, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdür ve amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Öğretmenler Günü mesajları okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü A Barbaros Topaloğlu tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Programda Akşehir Belediye Başkanı. Salih Akkaya da, Öğretmenler Günü münasebetiyle Akşehir'deki tüm öğretmelere farkındalık oluşturmak adına, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda bir hediye takdim etti. Hediyelerin öğretmenlere takdim edilmesi noktasında sembolik olarak Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu'na Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından hediyesi verildi.

Başkan Akkaya yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, Öğretmenler Günü'nde bir farkındalık oluşturmak ve o günü hatırlamak adına öğretmenlerimize küçük çaplı hediyeler takdim ediyoruz. Geleceğimizin ümidi olan gençlerimizi ve çocuklarımızı öğretmenlerimiz yetiştiriyor. Ülkemizi yetiştirdikleri öğrencilerle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak olan yine öğretmenlerimizdir. Konya'da merkezdeki Selçuklu ilçesinden sonra iftihar ediyorum ki eğitim sınavlarında en büyük başarı Akşehirimizindir. Bu başarıdan dolayı İlçe Milli Eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu da tüm öğretmenler adına Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'ya teşekkür etti. Konuşmanın ardından emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesiyle devam eden programda; şiirler okundu ve Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen yarışma ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere törene katılan protokol tarafından ödülleri verildi.

Program; okul öğrencileri tarafından sunulan tiyatro gösterisi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.