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Başkan Akkaya'dan pazar esnafına ziyaret

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak esnafı ziyaret etti.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak esnafı ziyaret etti.


Pazar esnafının istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Akkaya ve beraberindeki heyet, Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşla da sohbet etti. Pazar yerindeki esnaftan ve vatandaşlardan ilgi gören Başkan Akkaya yaptığı açıklamada, “31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Cumhur İttifakımızın Belediye Meclisi Üyesi Adaylarımızla birlikte Pazarımızdaki esnafımızı ziyaret edip, hayırlı işler dileyip istek ve taleplerini dinledik. İnşallah seçimlerden sonra vatandaşlarımızın teveccühü ile görevimize devam edersek bu Pazar yerimizin de üzerini kapatarak esnafımızı ve vatandaşlarımızı daha rahat bir ortamda alışveriş yapabileceği bir Pazar yerine kavuşturacağız. Akşehir'e hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda bizlere desteklerini ve dualarını esirgemeyen tüm değerli hemşehrilerime teşekkür ederek sevgi ve muhabbetlerimi sunarım” diye konuştu.

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