Başkan Akkaya'dan protokole herse ikramı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü arasındaki birlik ve beraberliği artırmak, daha verimli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla ilçe protokolüne ve Akşehir'de görev yapan basın mensuplarına Akşehir'in geleneksel bir yemeği olan herse ikramında bulundu.

Herse ikramı etkinliğinde bir konuşma yapan Başkan Akkaya, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek; ilçe protokolü arasındaki birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla geleneksel olarak bu tür etkinlikleri devam ettirdiklerine değindi. Konuşmasında Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseğlu'nun da Cuma günü emekli olacağına vurgu yapan Başkan Akkaya, Köseoğlu'na çalışmaları için teşekkür ederek, “Kendisinin çok güzel hizmetleri oldu. Belediyemizin yaptığı kültürel, sportif ve eğitim faaliyetlerinde güzel bir birliktelik ve uyum içerisinde çalıştık. Akşehir'e ve özellikle genç neslimize dönük çok güzel projeler gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Akkaya konuşmasını ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseğlu'na bir tablo hediye etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Köseoğlu da Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya teşekkür etti. İlçe Kaymakamı Mehmet Türk de Başkan Akkaya'ya birliktelik yemeği için teşekkür etti. Herse yemeği ikramının ardından yapılan dua sonrası bir süre sohbet edildi.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrasında düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın yanı sıra, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ile basın mensupları katıldı.