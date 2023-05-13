Başkan Altay: “14 Mayıs akşamı bayramımız olsun”

42 bin metrekarelik coğrafyada milletvekili adayları ve AK Parti Teşkilatları ile birlikte Konya genelinde yoğun bir dönemi geçirdiklerini dile getiren Başkan Altay, emeklerinin karşılığının 14 Mayıs'ta sandığa yansıyacağına inandığını söyledi. Seçim çalışmalarının çok coşkulu geçtiğini vurgulayan Başkan Altay, “Konya'da siyaset yapmak çok keyifli. Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı olmak çok keyifli. Çünkü gittiğimiz her yerde vatandaşımızın ilgisinin artarak devam ettiğini, çok büyük coşkuyla bizi karşıladıklarına şahitlik ettik. İnşallah sandıklarda da Konya'nın her zaman olduğu gibi gereğini yapacağına inanıyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bir taraftan da eser siyaseti yapıyoruz. Hem seçim çalışmalarına katıldık hem de büyükşehir belediyesi olarak 7 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar 36 farklı temel atma ve açılışlar gerçekleştirdik. Konya tarihinin en büyük ulaşım yatırımının da içinde olduğu tam 3 milyar 862 milyon liralık hizmetin açılışını ya da temel atma programını yaptık. Yine son dönemin en güçlü mitinglerinden birisi olan Konya mitingimizde Cumhurbaşkanımız büyükşehir belediyemize ait 1 milyar 464 milyon liralık eserlerin açılışını gerçekleştirdi. Böylece toplamda 5 milyar 326 milyon liralık eser şehrimize kazandırılmış oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şehrimize eser kazandırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah milletvekillerimizle birlikte bundan sonra Konya'mızın yarınlarının çok daha iyi olması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Konya olarak bu ekiple şehrimize önemli hizmetler yapacağız”

Türkiye'nin 14 Mayıs 1950'de “Yeter Söz Milletin” diyerek yeni bir başlangıç yaptığını hatırlatan Başkan Altay, “14 Mayıs 2023'te de yine milletimiz Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını yapacaktır. Buna inancımız tam. Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir şahlanışla Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacak. Konya olarak bu ekiple inşallah şehrimize önemli hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Gayretlerinden dolayı teşkilat mensuplarımıza, milletvekili adaylarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu seçim sürecinde de bize gösterdikleri yoğun ilgi ve destekten dolayı tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. İnşallah 14 Mayıs akşamı bayramımız olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay merkezde ve ilçelerde Konyalılarla kucaklaştı

Son bir ay içerisinde merkez ilçeler hariç toplam 32 ilçe seferi yaparak vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, 36'sı büyükşehir belediyesine ait açılış ve temel atma olmak üzere 125 açılış, temel atma, iş başlangıcı ve saha incelemesi gerçekleştirdi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da katıldığı hemşehri buluşmalarıyla gurbette yaşayan Konyalılarla da kucaklaşan Başkan Altay, 7 çocuk ve gençlik buluşmasında çocukların ve gençlerin coşkusuna ortak oldu. Bütün bu saha çalışmalarında 11 bin kilometreden fazla yol kat eden Başkan Altay, Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u da hem şehir merkezinde hem ilçelerde Konyalılarla buluşturdu.