Başkan Altay: "2021'de sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşalım"

2021 yılının ülkemiz ve şehrimiz için sağlık, bereket ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 2021 yılının gelişiyle ilgili bir mesaj yayımladı. Başkan Altay mesajında, "Değerli hemşehrilerim; millet olarak çok farklı bir seneyi geride bıraktık. 2020 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs ile mücadele içinde geçti. 2020 yılı beynimizde salgın yılı olarak kalacak. Allah'a şükrediyorum ki, ülkemiz ve şehrimiz dünya ölçeğine baktığımız zaman bu süreci başarıyla sürdürüyor. Millet olarak kenetlendik, birlik ve beraberlikle birbirimize sarıldık. Devletine ve ülkesine güvenen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Belediye olarak salgınla mücadelede Konya modeli ortaya koyduk, örnek olduk. Gerek sosyal desteklerimiz, gerek önleyici faaliyetlerimiz, gerekse zorlu süreçte yatırımlarımızla hemşehrilerimizin yanında olduk. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi sitelerinin taşınması, Millet Bahçesi, Mevlana Çarşısı'nın yıkılması, Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların cephe sağlıklaştırması ve 31 ilçemizde altyapı çalışmalarımızla 2020 yılını başarıyla tamamladık. Salgının en pik döneminde bile toplu ulaşım doluluk oranımızı en alt seviyede tuttuk. 2021 yılında da şehrimiz için önemli birçok projeyi hayata geçirmeye, 31 ilçemizin topyekün kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Ne zaman ihtiyacımız olsa sizleri yanımızda hissettik. Dualarınıza ve desteklerinize çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, 2021 yılı hepimiz için hayırlar getirsin. Ülkemiz ve şehrimiz yeni yılda sağlık, bereket ve huzurlu günler görsün inşallah. Bu vesileyle her yaştan hemşehrimin yeni yılını tebrik ediyorum; özellikle çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. 2020'de en çok sizlerle birlikte olamamanın hüznünü yaşadık. İnşallah 2021'de sağlıklı günlerde doya doya hasret gideririz. Bu sene virüs ve diğer nedenlerle ebediyete uğurladığımız tüm hemşehrilerime Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyor; saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.