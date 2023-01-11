Başkan Altay: “2022'de 81 milyon lira sosyal kart desteğinde bulunduk”

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kart limitlerini yüzde 100 oranında artırdı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hoşgörü ve kardeşlik şehri Konya'da sosyal belediyecilik alanında da Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırmak için sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Bu doğrultuda uyguladığımız Sosyal Kart, ihtiyaç sahiplerinin Konya'daki tüm marketlerden alışveriş yapmalarına imkan tanıyan önemli bir uygulama. Şehrimizin hiçbir noktasında ihtiyaç sahibi kimseyi bırakmamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sadece 2022 yılında 31 ilçemize 114 bin 707 haneye yaklaşık 81 milyon lira değerinde Sosyal Kart desteğinde bulunduk. Göreve geldiğimiz günden bu yana; Sosyal Kart, eğitim desteği, su faturası, ekmek, ısınma, barınma ve ulaşım desteği ve diğer sosyal destekler olarak hemşehrilerimiz için sağladığımız katkı toplam 342 milyon 230 bin lira oldu. Şimdi de bizden destek alan yaklaşık 10 bin ailemizin Sosyal Kart limitlerini yüzde 100 oranında artırdık. Sosyal Kart'tan faydalanan hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, nüfusu 2'ye kadar olan ailelere aylık bin lira; 3 ve 4 nüfuslu ailelere bin 500 lira; 5 ve üzeri nüfusu olan ailelere ise aylık 2 bin lira Sosyal Kart desteğinde bulunuyor.