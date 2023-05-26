Başkan Altay, 28 Mayıs'ta tüm Konyalılara sandığa gitmeleri çağrısında bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda tüm Konyalıları sandığa giderek oy kullanmaya davet etti. Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa gidelim” ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda tüm Konyalıları sandığa davet etti. Türkiye Yüzyılı'nın geleceği için her bir vatandaşın oyunun çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, “14 Mayıs'ta sizlerin destekleriyle milletvekilliği seçimlerinde önemli bir başarı elde ettik. Şimdi ise önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu var. Vatanını, milletini seven bir vatandaş olarak sizlerden çok önemli bir isteğim olacak; gelin hep birlikte 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım. Kazanacağımız zaferle 29 Mayıs İstanbul'un fetih gününü taçlandıralım. Türkiye'nin istikrar ve güvene ihtiyacı var. Ülkemizin aydınlık yarınları ve Türkiye Yüzyılı bizleri bekliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa gidelim” diye konuştu.