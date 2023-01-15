Başkan Altay: “Abdülhamid Han Caddesi şehrimize hayırlı olsun”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyhekim Caddesi ile Beyşehir Çevre Yolu'nu birbirine bağlayan 14,5 kilometrelik Abdülhamid Han Caddesi'nin tüm etaplarının tamamlanarak trafiğe açıldığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, üç etap şeklinde yürüttüğü 14,5 kilometre uzunluğundaki Abdülhamid Han Caddesi'ni tamamlayarak hizmete açtı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafiği rahatlatmak amacıyla yeni caddeler açmaya ve önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede şehre kazandırdıkları 14,5 kilometre uzunluğa sahip Abdülhamid Han Caddesi'nin Beyşehir Çevre Yolu ile Beyhekim Caddesi'ni birbirine bağladığını kaydeden Başkan Altay, “Daha önce hizmete açtığımız ilk iki etaptan sonra üçüncü etabı da tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Böylece Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ile Beyhekim Hastanesi'ni, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni ve stadyumu kesintisiz bir şekilde bağlamış olduk. Çalışmalar çerçevesinde Keçili Kanalı üzerinde bağlantı köprüsü de yaptık. Konya'mız Selçuklu ile Meram'ı birleştiren çok önemli bir cadde kazanmış oldu. Abdülhamid Han Caddesi ile İstanbul Yolundaki trafik yoğunluğuna nefes aldıracak önemli bir aks ortaya çıktı. Bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü ve kaliteli asfaltıyla Konya'mızın en uzun caddelerinden birini şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Altay, Konya'ya değer katacak Abdülhamid Han Caddesi'nin kamulaştırma ve altyapı çalışmaları dahil tüm etaplarıyla birlikte 269 milyon 500 bin liraya mal olduğunu da sözlerine ekledi.