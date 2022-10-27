Başkan Altay: “Abdülhamid Han Caddesi şehrin trafik yükünü hafifletecek”

Konya Büyükşehir Belediyesi, birinci ve ikinci etap çalışmalarını tamamladığı Abdülhamid Han Caddesinde üçüncü etap çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “14,5 kilometre uzunluğunda olacak Abdülhamid Han Caddemizin birinci ve ikinci etabını tamamlayarak hizmete açmıştık. Üçüncü etap çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Sille Yolu ile Meram Tıp Fakültesi arasındaki alanda 200 metrenin üzerinde Keçili Kanalında ıslah yapıyor ve köprüler inşa ediyoruz. Böylece özellikle Meram'dan Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Meram'a geçişte yeni bir ana arter kazanmış olacağız. Beyşehir ve İstanbul Yolunun trafiğinin azaltılacağı bir durum ortaya çıkacak. İnşallah yılbaşı itibariyle Sultan Abdülhamid Han Caddesi tüm etaplarıyla hizmet vermeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

KOSKİ, üçüncü etapta alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Cadde üzerinde Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün de altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Altay, “Abdülhamid Han Caddemizin üçüncü etap yol çalışmaları çerçevesinde Selçuklu ilçemizin büyük bir kısmının içme suyunu karşılayan çelik ana isale hattının yüzeyde kalan kısmının deplasesi gerçekleştirildi. Bu çerçevede çelik borunun uzun süre hizmet edebilmesi ve sağlıklı çalışabilmesi için izolasyon ve katotik korumaları yapılarak yenileme işlemleri yapıldı. Ana isale hattı üzerinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış 2 set menholü, 1 adet 800'lük vana, 1 adet 150'lik vana ve vantuz yenisiyle değiştirildi. Aynı zamanda, Erenköy Mahallesini besleyecek 600 metre uzunluğunda duktil kuyu ve terfi toplama hattı da yapılıyor. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.