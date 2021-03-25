Başkan Altay: "Akören'i mantarda ve susamda markalaştırmak için çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören'in mantar yetiştiriciliği konusunda çok önemli bir noktaya geldiğini ifade ederek, “Susamla ilgili de ciddi bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Hem mantar hem de susam konusunda Akörenimizi markalaştırmak için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören'de mantar serasında incelemelerde bulundu. En temel amaçlarından birisinin kırsalda yaşayan insanların gelirini artırmak olduğunu ifade eden Başkan Altay, Akören'in özellikle mantar üretimi konusunda çok önemli bir noktaya geldiğine dikkat çekti. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Akören'e bir paketleme makinesi hediye edeceklerinin müjdesini veren Başkan Altay, bu sayede hem üretimin hızlanacağını hem de daha standart bir hale geleceğini söyledi. Akören'de susamla ilgili de ciddi bir yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “İl ve ilçe tarım müdürlüğümüzle birlikte inşallah susam konusunda da Akörenimiz çok önemli bir noktaya gelecek ki tahinin üretildiği bu şehirde susamın tedarikinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem mantar hem de susam konusunda Akören'imizi markalaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.