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Başkan Altay: "Akşehir mezbahası bölgenin önemli ihtiyacını karşılayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Akşehir’e mezbaha kazandırılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Akşehir'e mezbaha kazandırılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir olarak en önemli önceliklerinin kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak olduğunu söyledi.


Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığıyla tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için ilçelere mezbahalar yapılıyor. Akşehir'de yapımı devam eden mezbahada incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, özellikle tarımsal ve hayvansal destek konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. KOP ile birlikte Akşehir başta olmak üzere bölgede mezbaha yapımlarının sürdüğünü kaydeden Başkan Altay, “Bozkır'ı tamamladık. Yunak, Taşkent ve Doğanhisar'daki çalışmalar devam ediyor. İnşallah bunları da en kısa sürede tamamlayarak hayvan yetiştiricilerimize önemli bir destekte bulunmayı arzu ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli önceliğimiz kırsalda yaşayan vatandaşımızın gelirini artırmak ve bununla ilgili eksikleri tamamlamak. KOP İdaresiyle iyi bir organizasyon ve birliktelik içerisindeyiz. KOP Başkanımıza da verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.


Akşehir'de yapımı devam eden mezbaha 1 milyon 290 bin liraya mal olacak.

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