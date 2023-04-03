Başkan Altay: “Akyokuş tekrar Konya'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak”

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'ya değer katacak Akyokuş Kasrı ve palye düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Akyokuş bölgesinde yapımı devam eden Akyokuş Kasrı inşaatında incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların ve Konya dışından gelen misafirlerin çok yoğun rağbet ettiği Akyokuş'un şehrin en önemli mekanlarından birisi olduğunu söyledi. Akyokuş'ta bulunan restoranın yıkılarak yerine Konya'ya yakışır bir kasır inşa edildiğini ifade eden Başkan Altay, “İnşaatımız artık toparlama aşamasına geldi. Yaz ayından itibaren Konyalılara hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca burada Akyokuş palyelerine de önemli bir düzenleme yapıyoruz. Böylece bu mekan Konya'ya gelenlerin yine uğrak alanlarından birisi olacak. Buradaki amacımız, Konya'da turizmin gelişmesini sağlamak. Ayrıca Konya mutfağının da özellikle bu mekanlarda gelen misafirlerimize sunulmasını sağlamak” diye konuştu.

Akyokuş bölgesinin tekrar Konya'nın en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline geleceğini vurgulayan Başkan Altay, “Akyokuş hem palyelerinde insanlarımız sosyal alanlarda şehri gözlemleyebilecek hem de Akyokuş Kasrı'nda Konya'nın geleneksel tatlarını ikram edebileceğimiz önemli bir alana kavuşmuş olacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm yaptığımız işlerde şehrimize mimari olarak değer katacak eserler ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu eser de Konya'nın her bölgesinden görülebilen; gündüzüyle, akşamıyla Konya'nın en önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak. Akyokuş Kasrı ve Akyokuş palye düzenlemesi şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.