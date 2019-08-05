Başkan Altay: “Amacımız çocuklarımızın Konya'da mutlu olması”

En büyük vazifelerinin çocuklar için güzel ve yaşanabilir bir Konya oluşturmak olduğunu belirten Başkan Altay, “Yaptığımız bütün çalışmaların amacı bu şehirde yaşarken çocuklarımızın mutlu olması” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kent Ormanı'nda devam eden Genç KOMEK Yaz Kampındaki öğrencileri ziyaret etti. Başkan Altay, Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanı'nda kurulan kampta öğrencilerle sohbet ederek, oyunlarına katıldı. 17 bin 500 Genç KOMEK ve 40 bin Kur'an Kursu öğrencisi olmak üzere toplamda 57 bin 500 çocuğun kamplara katılacağını ifade eden Başkan Altay, “Burada sizlerin takım ruhunu öğrenmenizi, doğa içerisinde güzel vakit geçirmenizi, çevreyi korumakla ilgili bilinç oluşturmanızı, trafik ve AFAD eğitimleri almanızı ve en önemlisi de keyifli ve eğlenceli bir yaz tatili geçirmenizi istiyoruz” dedi.

“Amacımız çocukların zihinlerinde güzel bir yaz izlenimi bırakmak”

Amaçlarının çocukların zihinlerinde güzel bir yaz izlenimi bırakmak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Belediyeler olarak şehirde sizlerin rahat yaşaması için birçok proje yürütüyoruz. Bizim en büyük vazifemiz sizin için güzel bir Konya hazırlamak, yaşamanız için güzel bir şehir oluşturmak. Bunun için gayret ediyoruz. Bilim Merkezi, parklar, çocuk oyun alanları, bilgehaneler ve yollar gibi çalışmalar yapmamızın amacı ‘Konya'yı seviyorum' demeniz. Bu şehirde yaşarken mutlu olmanız. Emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, Müftülüğümüze, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu yıl 17 bin 500 öğrenciyi misafir eden Genç KOMEK Oyun Kampında birçok eğitim faaliyetine ve çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler, verimli ve eğlenceli bir yaz tatili geçiriyor. Konya merkez ve ilçelerde 69 noktada devam eden Genç KOMEK Yaz Okulu'nda Dinimiz-Değerlerimiz, Spor ve Sanat dallarında eğitimlere katılan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanı'nda ve Meram Dutlukır Parkı'nda kurulan oyun kamplarında eğlenceli parkurların da tadını çıkarıyor.