Başkan Altay: “Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyonu ile 70 milyon metreküp suyu geri kazacağız”

Bölge Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Konya'da su kayıplarının önlenmesi amacıyla Apa Barajı Sulaması 2. Kısım Kanal Rehabilitasyonu Projesi iş birliği protokolü imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Geçen yıl yapmış olduğumuz protokolle 4,5 kilometrelik etap tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bugün 23 kilometrelik ikinci etaba başlangıç yapıyoruz. İnşallah bu vesileyle kanallarımızın tamamının toprak kanaldan kaplama beton kanala dönmesini sağlamış olacağız. Böylece 70 milyon metreküplük suyun kaybolmasını önleyeceğiz. Bundan sonra hem su kayıp-kaçaklarımız azalacak hem de vatandaşımızın suya daha uzun süre ulaşımını sağlamış olacağız” dedi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyon Projesinin 2. kısmı hayata geçiriliyor. Apa Barajı Sulaması 2. Kısım Kanal Rehabilitasyon Projesi protokolünün imza töreninde konuşan KOP Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, kurumlar arası iş birliğini sağlayan projelerle birlikte bölgeye hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi. Karakoyunlu, “İlk protokolde gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımın devamının bölgemiz için daha büyük katkılar sağlamasına yönelik faaliyetlerin adımlarını atıyoruz. Birlikte yapmış olduğumuz bu iş birliği sonucunda inşallah bölgemize katkı sağlayacak bir yatırıma daha başlamış olacağız” dedi.

DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, Konya Ovası için suyun önemine değinerek, “Biz her konuşmamızda bu bölge için su petrolden daha değerlidir diyoruz. Bizim kanallara iletmiş olduğumuz suyu, bitki ihtiyacı olan kök noktasına kadar sağlıklı bir şekilde ulaştırmamız lazım. Bu sıkıntıların giderilmesi noktasında kapalı beton kanal yapmayla ilgili bir irade oluşturmuştuk. Bu iradede finansörlerimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mız, Karatay Belediye Başkanlığı'mız ve KOP İdaresi Başkanlığı'mız. Yıllık ortalama 350 milyon metreküp civarında suyu Beyşehir, Suğla ve Apa Barajı vasıtasıyla ovaya indiriyorduk. 70 milyon metreküp civarındaki suyu obruklanmadan kaynaklı olarak kaybediyorduk. Yapılan bu hizmetle beraber inşallah bu 70 milyon metreküp suyu kaybetmemiş olacağız. Bunun Konya bütçesine yıllık faydası 300 milyon civarında bir rakama tekabül ediyor. Muhteşem bir rakam. Katkı sunan bütün kurumlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Köylülerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konya'mız bir tarım şehri. Yeni Büyükşehir Yasası'ndan sonra Konya Büyükşehir Belediye'mizin ve ilçe belediyelerimizin tarıma çok ciddi destekleri oldu. Bizim Karatay bölgesinde, ova köylerimizde, kırsal mahallelerimizde çok ciddi üretim yapılıyor. Sulama kanallarımız var. Sultan Abdülhamid Han döneminde özellikle Beyşehir Gölü'nden ve Apa Barajı'ndan ovaya aktarılan, iletilen kanalların hala toprak bölümleri vardı. Burada 70 milyon metreküpe yakın bir su kaybı oluyordu. İlk etapta geçen yıl 4,5 kilometrelik Tavşanköprü ve Kısıkyayla arasındaki bölümü betonlamış ve tamamlamış olduk. Toplam su kaybının neredeyse yüzde 70'e yakını bu bölgede kayboluyordu. Bunu gidermiş olduk. Şu anda geri kalan 23 kilometrelik kısma ise hem Büyükşehir Belediye'miz, hem biz hem de KOP İdaremiz ve bakanlığımız eş finansman sağlayarak yapımına başlayacağız. Buranın rehabilitesine başlamış olacağız. Bu yatırımın köylülerimize, çiftçilerimize, alın teri döken, emek veren kıymetli hemşehrilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere, bölge müdürümüze, KOP Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Su kayıp-kaçaklarımız azalacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, hayırlı bir işin başlangıcını yaptıklarını, yerel yönetim ve merkezi idareyle vatandaşların sorunlarını çözmek için bir arada olduklarını belirtti. Konya için en önemli ihtiyaçlardan birisinin su olduğuna vurgu yapan Başkan Uğur İbrahim Altay, “KOP ve sulama projeleri çerçevesinde Derebucak'tan başlayan bir yolculukla suyu Konya Ovası'na ulaştırıyoruz. Bu kadar emek çekerek, kilometrelerce getirdiğimiz su maalesef toprak kanallarda kayboluyordu. Geçen yıl yapmış olduğumuz protokolle bununla ilgili önemli bir başlangıç yaptık ve su kayıp-kaçaklarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetler çerçevesinde 4,5 kilometrelik etap tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bugün 23 kilometrelik 2. etaba başlangıç yapıyoruz. İnşallah bu vesileyle kanallarımızın tamamının toprak kanaldan kaplama beton kanala dönmesini sağlamış olacağız. 70 milyon metreküplük suyun kaybolmasını önlemiş olacağız. Hem su kayıp-kaçaklarımız azalacak hem de vatandaşımızın suya daha uzun süre ulaşımını sağlamış olacağız” dedi.

“Konya'nın üretmeye devam etmesi gerekiyor”

“Tarımsal üretim ülkeler için en az sınırları korumak kadar önemli” diye konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Çünkü insanın en temel ihtiyacı gıda. Rusya-Ukrayna savaşında da gördük ki tüm dünyayı etkileyen bir süreç yaşandı. Dolayısıyla Konya'nın üretmeye devam etmesi gerekiyor. Pandemi dönemi başta olmak üzere Konyalılar sadece kendileri için üreten değil, tüm Türkiye için gıda güvenliğinin garantisi için üretim gerçekleştiriyor. Biz de Konya Büyükşehir olarak tarımsal ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin, emekçilerimizin her zaman yanında olduk, onlara destek verdik. Bu vesileyle önemli bir sorunu çözmüş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taraflar arasında Apa Barajı Sulaması 2. Kısım Kanal Rehabilitasyonu Projesi protokolü imzalandı. 700 kilometreyi aşkın kanalın bulunduğu sulama sisteminde kaybın en fazla yaşandığı kısımlar olan Kısıkyayla Regülatörü ile Tarihi Tavşan Köprüsü arasındaki 4,7 kilometre uzunluğundaki bölümde çalışma yapıldı. 2. etapta ise Sağ Çarşamba Ana Kanalı üzerindeki Alemdar Regülatörü ile Konya-Adana Karayolu arasındaki 23 kilometrelik bölümde çalışma yapılacak. Mevcut durumda, bu iki bölümde sulamaya verilen suyun 70 milyon metreküplük kısmı kaybolurken, bu oran toplam suyun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.