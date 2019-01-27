Başkan Altay: “Aramızdaki Hemşehrilik Bağını Güçlendirelim”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Antalya Konyalılar Derneği tarafından düzenlenen Konyalılar Buluşmasına katılarak Antalya'da yaşayan Konyalılarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Antalya Konyalılar Derneği tarafından düzenlenen Konyalılar buluşması programına katıldı.

Antalya'da düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre, derneklerini daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını ve bu anlamda Konyalı hemşehrilerinden destek beklediklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.

“Antalya sadece Antalyalılar için değil, tüm Türkiye için çok önemli bir şehir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşmasına, Konya ve Antalya birlikteliğinin çok eski tarihlere dayandığına vurgu yaparak başladı. Başkenti Konya olan Selçuklu'nun çok önemli şehirlerinden birisinin de Alanya ve Antalya olduğunu kaydeden Başkan Altay, Sultan Alaeddin'in bu bölgede çok önemli imar faaliyetleri yürüttüğünü anlattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Antalya'ya çok önemli hizmetlerde bulunduğunu dile getiren Başkan Altay, konuşmasında Türkiye'deki tüm Konyalılara seslenerek, “Aramızdaki bağları daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklara, gençlere adetlerimizi, yaşantımızı mutlaka aktarmamız lazım” dedi.

“Konya kökenli olmaktan şeref duyuyorum”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, etkinliğe katılarak kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Altay'a teşekkür etti. Kendisinin de tescilli bir Konyalı olduğunu ifade eden Başkan Türel, “Konya kökenli olmaktan şeref duyuyorum. Rahmetli dedem yedi yaşında Konya'dan Antalya'ya gelmiş ve burada yaşamımızı devam ettirmişiz. Bizler doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yer olarak Antalya'yı mekan seçmiş herkesi hemşehrimiz olarak görüyoruz. Dolayısıyla sizler Konya'dan uzakta ama Konya'yı yaşayarak bu derneğin çatısı altında da Konyamızın bu kültürel zenginliklerini, o muhteşem manevi havasını burada yaşatıyor ve bu iklimi bizlere adeta özlettirmiyorsunuz. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Konya ile Antalya arasında sınır komşuluğu dışında bir de gönül köprüsü var”

Programa katılan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da, “Konya ile Antalya arasında sınır komşuluğu dışında bir de gönül köprüsü var. Başkanlarımla ve sizlerle birlikte olmak benim için büyük onur oldu” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Başkan Türel ile bir süre görüşen Başkan Altay, ziyaretin ardından Tarihi Antalya Mevlevihanesini de ziyaret etti.