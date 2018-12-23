Başkan Altay, Atıksu Arıtma ve Tatlıcak Tesislerini inceledi

Başkan Altay, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek adına gereken her türlü çalışmayı yaptıklarını ve yerli ürün kullanımına özen gösterdiklerini söyledi.

Atıksu Arıtma Tesislerinde yapılan çalışmaları inceleyerek Konya merkezin yanı sıra ilçelerdeki tesislerdeki faaliyetler ile yapımı süren tesislerin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi Tatlıcak Tesislerine geçti. Burada Toplu Ulaşım Simülasyon Merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Altay, toplu ulaşım alanında vatandaşların daha rahat ve konforlu bir şeklide yolculuk yapmaları için gereken çalışmaların, teknolojinin de yardımıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Altay, “Amacımız, vatandaşımızın rahatı ve mutluluğu adına en iyi hizmeti vermek için gereken her türlü çabayı sarf etmek. Bunu yaparken de elbette önceliğimiz yerli ürün kullanımı ve kaynak verimliliğine azami hassasiyet göstermek. Bu konuda şehrimiz için emek veren ve bu hassasiyetimize dikkat eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.