Başkan Altay Aykent esnafını ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ayakkabı imalatçısı esnafları ziyaret etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde iş yerlerini ziyaret eden Başkan Altay, işyeri sahipleri ve çalışanlarla görüştü.

Başkan Altay, “Aykent Ayakkabıcılar Sanayimizde esnaflarımızı ziyaret ederek hasbihal ettik. Hep birlikte şehrimizi 2023'e hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Üreterek, istihdam sağlayarak şehrimizin gelişimine katkı sağlayan ve bizlere her zaman desteklerini sürdüren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.