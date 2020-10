Başkan Altay: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız"

Haklı davalarının tüm dünyaya anlatılmasında kardeşlerimize desteğimiz devam edecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi ve Konyalılar olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etti.

Dağlık Karabağ'da 30 yıldır Azerbaycan toprakları üzerinde işgalci olan Ermenistan'ın yine saldırılarda bulunduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Azerbaycan ordusu da gerekli cevabı sahada veriyor. Bugüne kadar ifade ettiğimiz gibi ‘İki devlet tek millet' olarak hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem Konya Büyükşehir Belediye Meclisi hem de Konyalılar olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların haklı davasında her türlü desteğe hazırız. Haklı davalarının tüm dünyaya anlatılmasında kardeşlerimize desteğimiz devam edecek. Ermenistan'ın işgalci olduğu Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmiş. Ermenistan'ın bir an önce Karabağ topraklarından çekilmesini temenni ediyoruz. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan ordusuna da muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz"

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya ziyaretini de değerlendiren Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımız Konya'ya her geldiğinde müjdelerle geliyor. Yine büyük açılışlar gerçekleştirdik. İnşallah en kısa sürede kendisini misafir ederek kalan işlerin açılışını da bir an önce gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Konyamıza bugüne kadar 60 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade ettiler. Tüm Konyalılar adına Konya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hafta sonu Konya'da açılışlara ve programlara katıldığını hatırlatan Başkan Altay, şunları kaydetti: “Bu dönem Konya'nın kabinede hem Çevre ve Şehircilik Bakanı hem de Sağlık Bakanı tarafından temsil edilmesi şehrimize çok büyük bir güç katıyor. Özellikle belediyeler olarak işlerimizin neredeyse yüzde 90'ını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluşturuyor. Sayın Bakanımızın hem ilçe belediyelerimize hem Büyükşehir Belediyemize çok önemli katkıları var. Her fırsatta Konya'ya ziyarette bulunan Bakanımız Murat Kurum'a da çok teşekkür ediyorum.”

"Bisiklet yollarına park etmeyelim"

Konuşmasında Konya'nın bir bisiklet şehri olduğunu anımsatarak yapılan çalışmalara değinen Başkan Altay, “Bu konuda hemşehrilerimizden bir isteğimiz var. Lütfen araçlarımızı bisiklet yollarına park etmeyelim otoparklara park edelim. Nasıl yaya kaldırımlarına araçlarımızı park etmek bir zorluk oluşturuyorsa, bisiklet yollarında da aynı zorluğu bisiklet sürücüleri için oluşturuyoruz. Bisiklet yollarındaki işgalleri ortadan kaldırmak için motorize bir zabıta ekibi kurduk. Şu an itibariyle çalışmaya başladı” diye konuştu.