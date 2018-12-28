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Başkan Altay, Belediye Camisinde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Belediye Camisinde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında bu hafta Belediye Camisinde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru'nun da bulunduğu Cuma Buluşması'nda cemaatle sohbet ederek istişarelerde bulundu.


Başkan Altay, “Dualarıyla ve destekleriyle her zaman yanımızda olan ve şehrimizin geleceği adına gayret gösteren tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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