Başkan Altay, Beyşehir Belediyesini ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesini ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Pencere aynı bayrağımız diyoruz, ezanımız diyoruz. Vatan bir bütün diyoruz. Bizler biriz ve bütünüz diyoruz. Ortak noktamız, en büyük paydamız o Siyasetler bir gün oluyor, bir gün olmuyor. Ama vatan her zaman olacak. Devleti yönetenlere Allah zeval vermesin. Biz burayı toparlamaya çalışacağız, sizler de Büyükşehir olarak bizlerin büyüğü olarak derleyip toparlayacaksınız” dedi.

"Sizin hem tecrübelerinizden yararlanarak hep beraber çalışacağız"

Konya Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir ile ilgili yürüteceği bazı projelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesini ümit ettiğini dile getiren Başkan Bayındır, Beyşehir Belediyesi olarak devreye koymak istedikleri projelere ilişkin olarak da hem devletin hem de Büyükşehir Belediyesinin desteklerini yanlarında görmek arzusu içerisinde olduklarını vurguladı. Bayındır, el birliği içerisinde hareket ederek ilçeye ve bölgeye hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Belediyeciliğin içinden geliyorsunuz. Mutfağın her yerinde vardınız, salonun her yerinde varsınız. İnşallah biz sizin hem tecrübelerinizden yararlanarak hep beraber çalışacağız. Bizim de bir 3 dönem tecrübemiz oldu. Bu dönem kader dedik, her şeyin ötesinde yaradan bir emir veriyor, o emir ne ise o oluyor. Ben buna hep inandım. Sizler zaten aynı şeyleri düşünüyorsunuz. Siyasi ayrılıklar olabilir, benim siyasal bir ayrılığım da yok. Ben bu vatanı seviyorum, şehrimi seviyorum, Konya'yı seviyorum, ülkemi seviyorum. Ondan sonrası diyorum hiç fark etmiyor. Ben bağımsız seçildim, ama fikrimi bir kenara koydum. Bizler burada birlikte hareket ediyoruz. Meclisimiz ile olmayacaksa ‘olmayacak' diyoruz, Olacaksa ‘olacak' diyoruz” şeklinde konuştu.

Bayındır, kurum olarak büyük önem verdikleri Beyşehir'e bağlı göl kıyısındaki Karadiken bölgesinde hayata geçirmeyi arzu ettikleri büyük projelerden de söz ederken, burada hem devletin hem de Büyükşehir'in sunacağı katkı ve destekle, bir işbirliği halinde büyük projelere birlikte imza atabileceklerinin altını çizdi. Bayındır, “İşte Karadiken Köyümüz. Bu köyün arasında gerek Türkiye Kömür İşletmelerinin gerek TEAŞ'ın bir alanı var. Burada istimlak edilmiş bir alan var. Burada bizim belediyemizin de alanı var. Karadiken'den intikal eden bu yer değerlendirilirse, Beyşehir Gölüne kıyısı olan böyle bir alanda millet bahçesi, sosyal donatıları çok yüksek alışveriş merkezleri, oteller bölgesi çözülebilir. Sizin mevcut olan, mahkemelik oldu şu an ama Üstünlerin eski plaj dediğimiz şimdi Karaburun'a bütünlendiği zaman burada bir alanınız var. Burada da oteller düşünülebilir” dedi.

"Biz 2 milyon 200 bin Konyalıya hizmet etmek zorundayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Beyşehir'in Konya'da en çok geldiği ilçelerin başında olduğunu belirtirken, “Beyşehir'in gölünü ve insanlarını seviyoruz. Beyşehir de bize çok yüksek destek verdi hakikaten ilçeler arasında önde, Beyşehirliler'e teşekkür ediyoruz. Biz 2 milyon 200 bin Konyalıya hizmet etmek zorundayız. ‘Bu bize oy verdi, bu bize az oy verdi, bu bize fazla oy verdi' diye ayıramayız, görevimiz vatandaşa hizmet etmek, gönlünü etmek, daha çok oy almak için çaba sarf etmek, önceliğimiz vatandaşa hizmet etmek, Beyşehirli'ye hizmet etmek, ilçemizin tamamına hizmet etmek. İnşallah Beyşehir'i başarılı bir dönem içinde görürüz” ifadelerini kullandı.