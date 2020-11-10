Başkan Altay: "Binalarımızın deprem güvenliğini mutlaka kontrol ettirelim"

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında Konya ve ülke gündemiyle ilgili önemli konuları değerlendiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İzmir'de yaşanan depremle ilgili İzmir halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, İzmir ile Konya'nın arasında çok güçlü bağlar olduğunu söyledi. Konya'da 1999 yılından önce yapılan yüksek katlı binalarda yaşayan Konyalılara da çağrıda bulunan Başkan Altay, bu binalarda binalarda yaşayan vatandaşların binalarını kontrol ettirmelerini istedi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ilk toplantısı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Altay, İzmir depreminin herkesi üzdüğünü ifade ederek, bu vesileyle İzmir halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti. İzmir'de çok sayıda Konyalı yaşaması sebebiyle iki şehir arasındaki bağların çok güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Depremin ilk duyulduğu andan itibaren 12 kişilik bir kurtarma ekibimiz hemen arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı. Yine sosyal yardım amacıyla arkadaşlarımız orada gıda ihtiyacını gidermek için çalıştı. Onlarla ziyaretim sırasında görüştüm. Kendilerine tekrar Konyalılar adına teşekkür ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız yine orada devletin gücünü gösterecek şekilde çalışmaları takip ediyor. İnşallah depremzedelerin zararları da bir an önce giderilecektir. Devletimizin buna gücü yeter. Bunu daha önce Elazığ'da ve Giresun'da gösterdik” diye konuştu.

"Binaların güvenliği için hepimize sorumluluk düşüyor"

Başkan Altay, yaşanan acı depremden sonra Konyalılara da çağrıda bulunarak, özellikle 1999 yılından önce yapılmış yüksek katlı binalarda oturan vatandaşların binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmelerini istedi. Deprem güvenliğiyle ilgili sıkıntıları olan Büyükşehir Belediyesi binasının boşatılması kararını alırken çok zorlandıklarını anlatan Başkan Altay, şunları kaydetti: “Radikal bir karar alınması gerekiyordu. Biz biraz da Konya'ya örnek olsun diye bu kararı aldık. Onun için tüm hemşehrilerimizin, özellikle 1999 yılından önce yapılmış yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlarımızın binalarını kontrol ettirmesi gerekiyor. Kat maliklerinden herhangi birisinin başvurması durumunda bu işlem yürütülebiliyor. ‘Mal canın yongası' ama bir can her şeyden çok daha kıymetli. Onun için içinde oturduğumuz binaların güvenliği ile ilgili de hepimizin üzerine sorumluluklar düşüyor. Binalarımızın deprem güvenliğini mutlaka kontrol ettirelim.”

"Elkartların mutlaka HES koduyla eşleştirilmesi gerekiyor"

Son dönemde korona virüs salgınında yaşanan artışla ilgili çeşitli tedbirler alındığını hatırlatan Başkan Altay, “Bizi ilgilendiren en önemli şey tedbir. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulamasına geçiyoruz. Onun için kullanımda olan Elkartların mutlaka HES koduyla eşleştirilmesi gerekiyor. Bugüne kadar 10 bin vatandaşımız bu işlemi yapmış. Bu vesileyle tüm hemşehrilermizden Elkartlarını HES kodlarıyla eşleştirmelerini istiyoruz. Bir süre sonra eşleştirme olmayan Elkartların toplu ulaşımda kullanılması mümkün olmayacak” diye konuştu.

"Mevlana Çarşısı'nda yıkım işlemi büyük ölçüde tamamlandı"

Kentsel dönüşüm adına çok önemli bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Başkan Altay, “Çok uzun yıllardır konuşulan, hatta yapıldığı ilk günden itibaren tartışma konusu olan Mevlana Çarşısı'nda süreç tamamlandı. Yıkım işlemi büyük ölçüde tamamlandı. Aziziye, Sultan Selim ve Mevlana Müzesi arasındaki o kötü görüntü artık yok. Artık hafızalarda kaldı, genç nesil bunu göremeyecek. Esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Yüzde yüz mutabakatla dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Altın Çarşı'da da yüzde 90'a geldik. İnşallah 1 Ocak itibariyle Altın Çarşı'da da; yani Mevlana Çarşısı, Mevlana Caddesi, Aziziye Caddesi ve Mevlana Meydanı arasındaki kalan tüm alanda yıkım çalışmalarına başlamış olacağız. Yıkılan Mevlana Çarşısı alanında inşallah yeni projeyi 1 ay içinde yapıma başlamayı arzu ediyoruz. Bunu da 2021 yılı 10 Eylül'den önce tamamlamak istiyoruz. Çünkü Konya çok önemli bir etkinliğe hazırlanıyor. 5. İslam Dayanışma Oyunları şehrimizde gerçekleşecek. Bundan sonra İslam Oyunları her meclisimizin önemli bir gündemi olacak. 50 ülkeden 5 bin 500'ün üzerinde sporcu, ailesi ve tüm dünya Konya'yı takip edecek. Bu döneme yoğun bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

"Zafer Mutlaka İnananlarındır"

Başkan Altay, Dağlık Karabağ'dan güzel haberlerin geldiğini belirterek, “Hamdolsun; Ermenistan teslim oldu haberini büyük bir gururla aldık. Sonuçları hayırlar getirsin inşallah. Zafer muhakkak inananlarındır. Konya'nın duaları, destekleri her zaman tüm Azeri kardeşlerimledir. Türkiye Cumhuriyeti olarak Azeri kardeşlerimizin yanındayız” diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de konuşan Başkan Altay, “Ersin Tatar bey yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da seçimden önce söylediği şekilde Kapalı Maraş bölgesi insanlara açıldı. Biz de geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte Kapalı Maraş'ı ziyaret ettik. Ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla orada çeşitli işler yürütüyoruz. Gazimağusa Belediyesi ile bir kardeş şehir ilişkisi kuruyoruz. Orada da bir takım faaliyetler yürütüyoruz. Aynı İzmir gibi Kıbrıs da bizim için çok önemli. Çünkü Kıbrıs'ta insanlara nerelisiniz diye sorduğunuzda ‘Konyalıyım, Karamanlıyım' diyor. Bizim de onlarla iletişimi artırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.