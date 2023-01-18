Başkan Altay: “Bir yılda 402,5 kilometre su şebekesi yaptık”

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerdeki altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en geniş coğrafyasında Konya Modeli Belediyecilik hizmetleriyle örnek çalışmalar yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, bir yılda 402,5 kilometre yeni su şebekesi ve su şebeke ıslahı çalışması gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya'nın her noktasına ulaştırabilmek üzere 2022 yılında yoğun çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, Yeni Büyükşehir Belediye Yasası'nın yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren hizmet alanı genişleyen ve ilçelerin tamamından sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıda her yıl büyük eksiklikleri tamamladığını söyledi.

"2022'de 402,5 km yeni su şebekesi ve ıslah yapıldı"

2022 yılında sağlıklı, sürdürülebilir su hizmetinin devamı için su şebekesi ıslahı ile su hattı olmayan yerleşim yerlerine yeni şebekeler yapmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, “Geçtiğimiz yıl şehrimiz genelinde 402,5 kilometre yeni su şebekesi ve şebeke ıslah çalışması yaptık. 2018 yılından bu yana yaptığımız yeni su şebekesi ve ıslah çalışması 2 bin 255 kilometreye ulaştı. Yine bu süreçte; 352 adet içme suyu sondajı, 73 adet yeni su deposu, 69 adet kaptaj, 27 adet terfi istasyonu ile 5,2 kilometre açık sulama kanalı da inşa edilmiş oldu” dedi.