Başkan Altay: “Bir yılda 4.8 milyon metreküp suyun boşa gitmesini önledik”

8 milyon metreküp suyu kullanıma kazandırdıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yoğun emekle kuyu ve barajlardan iletim hatları vasıtasıyla arıtma tesisine, pompa istasyonlarına, depolara ve buralardan da şebekeye su vererek suyun kaynağından son kullanıcıya kadar güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su kaynaklarının etkin, verimli, ekonomik ve sürdürülebilir olması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Şehrimizin bulunduğu konum itibariyle kıt su kaynaklarına sahip olması, açılan bazı kuyuların su analizlerindeki parametre değerlerinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standart değerlerine göre yüksek çıkması dolayısıyla diğer illerdeki su ve kanalizasyon idarelerine nazaran daha fazla enerji harcıyoruz. Bu sebeple içme ve kullanma suyundaki su kayıpları kontrolüne büyük önem veriyoruz. Su verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

“Etkin, verimli, ekonomik ve sürdürülebilir”

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün gerekli çalışmaları çok titiz bir şekilde yürüttüğüne dikkat çeken Başkan Altay, “Tam donanımlı araçlar ve kalifiye personel ile yüzeye çıkmayan fiziki su kayıplarına müdahale ediyoruz. Suyun boşa gitmesinin önüne geçerken bunun yanında her izole bölgenin detaylı işletme analizlerini yaparak; etkin, verimli, ekonomik ve sürdürülebilir su yönetim sistemini hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Akıllı şehirler-akıllı şebekeler

İçme suyu şebekelerindeki su kayıplarını kademeli olarak 2028 yılına kadar yüzde 25 seviyesine indirmeyi planladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Su kayıpları kontrolü çalışmaları kapsamında; merkezde ve ilçelerimizde basınç yönetim alanı ve bölgesel ölçüm alanları oluşturmak için fizibilite, projelendirme ve uygulama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Uygulama yaptığımız yerlerde izole bölge girişlerine akıllı cihazlar montaj edilerek izole edilen bölgeler izlenmekte, analiz edilmekte ve raporlanmaktadır. Akıllı Şehirler-Akıllı Şebekeler konseptine uygun olarak şehrimizdeki tüm altyapılarımız akıllı bir sistem haline dönüştürülmektedir. Son teknolojik ve teknik cihazlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde 2021 yılında 4.8 milyon metreküp su tasarrufu ile su kayıplarının önüne geçilmiştir” diye konuştu.

“Suyu tasarruflu kullanalım”

Küresel iklim değişikliği sebebiyle yaşanan su sıkıntısına dikkat çeken Başkan Altay, şunları söyledi, “Su hayattır. Suyumuz korumak hepimiz görevi. Bu sebeple su tasarrufunu hayatımızın bir parçası haline getirmek dünyamızın geleceği ve yeni nesiller için büyük önem taşıyor. Lütfen bu konuda hassas olalım” şeklinde konuştu.