Başkan Altay: “Bizim derdimiz birlik beraberliğimizin bozulmaması”

Dalgalanan bayrağımızın inmemesi, birlik beraberliğimizin bozulmaması. Bunun için güçlü bir Türkiye, güçlü bir lidere ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımıza bu seçimde de büyük bir destek vereceğinize inanıyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Ahırlı ve Bozkır'ı ziyaret etti. Başkan Uğur İbrahim Altay ilk olarak AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ay, AK Parti Ahırlı İlçe Başkanı Süleyman Özalp ile birlikte AK Parti Ahırlı İlçe Teşkilatı'nda parti mensuplarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

“Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ediyoruz”

Büyükşehir Yasası çıktığından bugüne kadar verdikleri sözleri yerine getirmenin ya da başlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Altay, “Ama bizim şu an başka bir derdimiz var. Dalgalanan bayrağımızın inmemesi, birlik beraberliğimizin bozulmaması. Bunun için güçlü bir Türkiye, güçlü bir lidere ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buradaki işleri toparlamaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin gücü yeter. Uyum içerisinde Ahırlı'mıza, Yalıhüyük'ümüze, Bozkır'ımıza hizmet ediyoruz. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza bu seçimde de büyük bir destek vereceğinize inanıyorum. Güçlü bir meclis yapısıyla da bu 5 yılı güzel bir şekilde geçirerek ülkemizi daha güçlü bir hale getireceğiz” dedi.

“Bizim siyasetimiz eser, hizmet, yatırım siyaseti”

AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Konya belediyecilik tarihinin Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte yeni bir sürece girdiğine dikkat çekerek, “Konya Belediyecilik Modeline Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız yeni ilave katkılarda bulunuyor, yeni başarı halkaları ekliyor. Ama bu şaşırtıcı değil. Bizim siyasetimizi eser, hizmet, yatırım siyaseti olarak ifade edebiliriz. Seçim sürecinde her siyasi parti dolaşıyor fakat bizim bir farkımız var. Onlar seçim turistleri olarak geziyor. Sadece konuşuyorlar, sadece laf üretiyorlar, slogan üretiyorlar. Biz ise yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

Tahir Akyürek ve Uğur İbrahim Altay, daha sonra Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak çok amaçlı salon inşaatında incelemelerde bulundu. Ahırlı'dan sonra Bozkır'a geçen Altay, burada da AK Parti Konya Milletvekili Adayı Faruk Özçelik, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fidan, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven ile birlikte AK Parti Bozkır Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Daha sonra ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnaflar ile Bozkır Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Altay, son olarak ilçeye kazandırılacak çanta ve kemer üretim atölye alanında incelemelerde bulundu.