Başkan Altay: “Bizim vizyonumuz gönüllere girmektir”

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, teşkilat mensupları ile basın mensuplarının katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, programda yaptığı konuşmada Konya'nın belediyecilik hizmetleri açısından özellikle de Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında önemli işlere imza attığına vurgu yaparak emeği geçen tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

“Konya'nın başarısının sırrı birlik ve beraberliğinde”

Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Başkan adayımız ve 8 aydır Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Uğur İbrahim Altay çıtayı yüksek bir seviyede aldı. Cumhurbaşkanımızdan tevdi edilen görev ile birlikte bu çıtayı daha da yükseltecek. Eğer başkanımızın başarısını istiyorsak, Konya'nın Türkiye'de en önde gelen illerden biri olmasını istiyorsak birlik ve beraberlik içerisinde bugünden itibaren çok sıkı bir şekilde Konya için çalışmamız gerekiyor. Hedefimizi yüksek tutacağız ve Konya'yı bu seçimde de en yüksek oy oranı ile birinci il çıkarmayı başaracağız inşallah. Hep birlikte 31 ilçemizin de AK Partili olabilmesi için çalışacağız ve bunu başaracağız” dedi.

“AK Parti belediyeciliği halka hizmetkar olmak ve Hakk'ın rızasını alabilmektir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay da, gösterilen teveccüh nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Genel Merkezine, genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine, il ve ilçe teşkilatlarına teşekkür etti. Başkan Altay, yerel yönetim ve belediyeciliğin bir gönül işi olduğuna vurgu yaparak, “AK Parti'nin yerel yönetimlere bakışı hizmet yarışıdır, gönüllere girmektir, şehrin emini olmaktır. Bu vizyonun temeli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına dayanır. AK Parti belediyeciliği sadece günü kurtarmak değil, şehirlerin ve insanların geleceğine yatırım yapmaktır. AK Parti belediyeciliği sadece fiziki yatırım değil, gönüllere girebilmektir. Laf üretmek değil, ortaya vizyon koyabilmektir. Halka hizmetkar olmak ve Hakk'ın rızasını alabilmektir. Konya'da yaşamak ile Konya'yı yaşamak arasındaki farkı hisseden hemşehrilerimizin duaları bizim en büyük desteğimizdir” ifadelerini kullandı.

“Bu şehre hizmet şükür vesilesidir”

Yerel yönetimlerin bir bayrak yarışı olduğunu, her gelen belediye başkanının bir önceki belediye başkanından aldığı bayrağı daha yukarıya taşımak için gayret ettiğini söyleyen Altay, “Konya'ya 10 yıl hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak bizim için belediye başkanlığı, hizmetkar olduğumuz bu toprağın insanının yüzündeki tebessümü artırma vesilesidir. Doğup büyüdüğümüz ve havasını teneffüs ettiğimiz bu şehre hizmet şükür vesilesidir” dedi. Konuşmasında teşkilat mensupların da seslenen Başkan Altay, şöyle devam etti: “Gayesi hizmet olanın yardımcısı Allah'tır. 31 ilçemizi sizlerle birlikte gezdik. Kimsesizin kimsesi olduk, çaresizin çaresi olduk. Doğru bildiğimiz yoldan hiç ayrılmadık. Yetimin hakkını koruduk, güçsüze umut olduk. Aynı duaya amin dedik, aynı duyguları paylaştık. Tüm bunları imar ederken odak noktamız her zaman hemşehrilerimiz oldu. Allah'ın izniyle yine el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz ve Konya'mız için gecemizi gündüzümüze katıp hizmet edeceğiz. Biz hizmeti ibadet kabul eden bir ecdadın torunlarıyız, Allah yolumuzdan ayırmasın.”

Başkan Altay, Konya'yı daha ileriye götürmek, birlik ve beraberliğin örnek şehri haline getirmek için birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek gerektiğini kaydeden Altay, bugüne kadar büyük önem verdikleri gönül belediyeciliğini “Benim Şehrim” sloganıyla yeniden yaşamak ve yaşatmak amacında olduklarını dile getirdi.

“Bizim için önemli olan bu aziz millete hizmet etmek”

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da Uğur İbrahim Altay'ın Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığının hayırlı olmasını dileyerek, “Konya'nın onlarca yıl konuşulmuş projelerinin hayata geçtiği bir dönem yaşadık. 31 Mart 2019'da da milletimizin vereceği destekle yola devam diyeceğiz. Önümüzdeki günlerde kalan 21 ilin adayları belirlenecek. Bizim için önemli olan bu aziz millete hizmet... 2019 ve sonrasında 31 ilçede ve büyükşehirde seçimi kazanmak ve şehrin insanlarına hizmet etmeyi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.