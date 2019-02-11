Başkan Altay Büyükşehir'in Bölge şefleriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesinin 31 ilçede görevli bölge şefleri ve yöneticilerle bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri, İtfaiye, Çevre Koruma ve Kontrol, Kaynak Geliştirme ve İştirakler, KOMEK ve ASEM birimlerinin bölge yöneticilerine hitap eden Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında sorumluluk alanına giren ilçe ve beldeleri ziyaret ettiklerini belirterek, bu ziyaretleri rutin hale getirip sıklıkla istişarelerde bulunacaklarını ifade etti.

"Güler yüzlü belediyecilik yapmayı arzu ediyoruz"

Güler yüzlü belediyecilik anlayışını geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettirmek istediklerini kaydederek, gönül belediyeciliğine dikkat çeken Başkan Altay, “Bugüne kadar emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Daha güler yüzlü bir belediyecilik yapmayı arzu ediyoruz. Daha halka açık, halka dokunabilen, sorunları daha güler yüzlü ve hızlı çözebilen, vatandaşa mutlaka olumlu cevap veren bir anlayış ortaya koymaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Halkla iletişim şekliniz bizim karnemiz oluyor"

Halka yönelik olumsuz tüm tavırlardan uzak kalmak gerektiğine vurgu yapan Başkan Altay, halkla ilişkilerde nezaket uyarısı yaptı. Başkan Altay, “Bulunduğunuz bölgede halkımızın muhatapları sizlersiniz. Dolayısıyla siz nasıl davranırsanız bizim karnemiz bu yönde oluyor. Bunun için yaptığınız iş çok kıymetli. Hatta sizinle iletişimleri tüm belediye çalışanları için bir karne oluyor. Sizin davranışınız bütün belediye için algılara artı veya eksi yönde bir katkı sağlıyor. Bugüne kadar önemli işler yaptık ama bundan sonra kendimizi geliştirerek daha güzel işler yapmamız gerekiyor. Bu konuda hepinize güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

Kış çalışmaları için ekiplere teşekkür

Büyükşehir ekiplerinin zorlu kış döneminde bütün ilçelerde kapalı yol kalmaması için başarılı bir sınav verdiğini dile getiren Başkan Altay, “Kar temizleme çalışmalarında göstermiş olduğunuz gayretlerden dolayı sizi tebrik ediyorum. Sahadan çok güzel fotoğraflar geldi. Çok zor şartlarda çalıştığınıza ama çok başarılı olduğunuza şahit olduk. Tüm bunlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.