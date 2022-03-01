Başkan Altay çalışan gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çalışan Gençlik Meclisi'nin “İşin Ehlinden Tecrübe Paylaşımı” konulu söyleşi programına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “İşin Ehlinden Tecrübe Paylaşımı” programında çalışan gençlerle bir araya geldi. Konya Çalışan Gençlik Meclisi binasında gençlerle sohbet eden Başkan Altay, “Burada emeği olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Selçuklu'da başladığımız bu yolculuğun böyle büyüyerek devam etmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

28 Şubat'ta yaşanan sıkıntıları anlatarak Türkiye'nin bugün tüm bunlardan uzak bir noktada olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız 20 yıldır canla başla memleketimizi iyi bir yere götürmek için mücadele ediyor. 20 yılda Türkiye çok mesafe kat etti. Yapmamız gereken çok iş var. Hep birlikte bunları hayata geçireceğiz. Şehrimizle ilgili ciddi faaliyetler yürütüyoruz. Eski Sanayi'nin taşınmasıyla ilgili bir süreç var. Kentsel dönüşüm faaliyetleri yapıyoruz. Pandemiden hemşehrilerimiz daha az etkilensin diye rutinin dışında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Konya çok önemli bir yere doğru gidiyor. Alt yapı eksiklerimizi tamamlıyoruz. Üst yapıyla ilgili işleri halletmeye çalışıyoruz. Bir taraftan gençlikle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnşallah 2024'e kadar hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek için çaba içerisindeyiz” diye konuştu.

Başkan Altay, gençler için Yeni Sanayi Sitesi içinde, yüzme havuzları ve spor salonları olan bir tesis yapmak için de çalıştıklarını da dile getirdi. Konuşmasının ardından gençlerin sorularına cevap veren Başkan Altay, gençlerin her zaman yanında olmaya, onlarla ilgili projeler yürütmeye devam edeceklerini söyledi.