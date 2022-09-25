Başkan Altay: “Çalışma azmimizi çocuklarımızdan alıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde başlattığı “Çocuk Günleri” son olarak Seydişehirli çocuklar için düzenlendi. Seydişehir Çocuk Günleri'ne katılarak Seydişehirli çocukların mutluluğuna ortak olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada okulların açıldığı bugünlerde çocuklara bir motivasyon olması amacıyla “Çocuk Günleri”ni düzenlediklerini dile getirdi. Başkan Altay, “Bu programın aslı çocuklarımız. Çocuklarımıza ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler çalışma azmimizi çocuklarımızdan alıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız. Onların iyi bir eğitim almaları, eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürmeleri ve günlerini keyifli geçirmeleri için bu etkinlikler aralıklarla devam edecek. Biz hangi programı yapsak siz çok yoğun bir katılım gösteriyorsunuz. Dolayısıyla bu da bizim şevkimizi ve azmimizi artırıyor. İnşallah gönlünüzce keyifli bir gün geçirmenizi diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da Büyükşehir Belediyesinin çocuklar için düzenlediği etkinlik dolayısıyla Başkan Altay'a teşekkür etti. Büyük bir coşkuya sahne olan “Çocuk Günleri”ne katılan çocuklar; Niloya Müzikali, kukla tiyatrosu, jonglör ve balon katlama gösterileriyle gönüllerince eğlenerek unutamayacakları bir gün yaşadı. Çeşitli yarışmalara katılarak sürpriz hediyeler de kazanan çocuklar dağıtılan dondurmaların keyfini çıkardı.