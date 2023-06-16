Başkan Altay: “Camilerimiz bu yaz da çocuklarımızın sesleriyle şenlenecek”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle çocuklarla ve gençlerle ilgili yürüttükleri projelerin kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, başladığı günden bu yana yoğun ilgi gören “Güle Oynaya Camiye Gel” projesinin de bunların başında geldiğini söyledi. Projenin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini vurgulayan Başkan Altay, “Bu yaz döneminde de camilerimiz sabah namazlarında çocuk sesleriyle şenlenecek inşallah. Amacımız çocuklarımızı milli ve manevi duygular ışığında yarınlara güçlü şekilde hazırlamak. ‘Güle Oynaya Camiye Gel' projemiz de bu çerçevede yavrularımız için özenle hazırlanıyor. İlk günden bu yana Konyalı hemşehrilerimizden hep güzel dönüşler aldık. 40 gün boyunca namaza gelerek bisiklet kazanan çocuklarımıza da güzel bir karne hediyesi olacak. 2014 ve 2015 doğumlu tüm çocuklarımızı Konya'mızın 31 ilçesinde İmam Hatibi bulunan tüm camilerimizde uygulanacak etkinliğimize katılarak bu coşkuya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi çerçevesinde 3 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde, başvuru yaptığı camide en az 40 gün sabah namazına gelen 2014 ve 2015 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek. Projeye katılmak isteyen çocuklar, 28 Haziran'a kadar “camiyegel.konya.bel.tr” adresi üzerinden başvurularını yapılabilecek.