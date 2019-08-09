Başkan Altay Cihanbeyli ve Altınekin'de

İlçelerde belediye başkanlarını, AK Parti İlçe Teşkilatlarını ve ilçe esnafını ziyaret eden Altay, yaz spor okuluna devam eden öğrencilerle de bir araya geldi. İlk olarak Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale'yi ziyaret ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, Cihanbeyli Belediyesinin 5 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesiyle koordineli bir şekilde ilçede çok önemli projeler yürüttüğünü söyledi. İşbirliğiyle Cihanbeyli'yi geleceğe hazırlamak için gayret edeceklerini ifade eden Altay, “Her şey Cihanbeyli'nin daha güzel olması için. Seçimlerde bize yüksek oranda destek veren Cihanbeyli halkımıza da teşekkür ediyoruz. Büyükşehirler arasında birinci olduk. Bu birincilikte Cihanbeylimizin de önemli katkısı var” dedi. Başkan Altay daha sonra AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Tevfik Tığlıoğlu ile birlikte AK Parti Cihanbeyli İlçe Teşkilatını ziyaret ederek İlçe Başkanı Mustafa Akoğlu ve partililerle buluştu. Tüm teşkilat mensuplarına seçim sürecinde gösterdiği destekten dolayı teşekkür eden Başkan Altay, “Konya örnek bir seçim çalışması yürüttü. Yoğun bir şekilde hep birlikte çalıştık ve elhamdülillah mutlu sona ulaştık. Büyük bir sorumluluk üstlendik. 42 bin kilometrekarelik alanda birçok ülkeden daha geniş bir coğrafyada 31 ilçede hizmet üretiyoruz. Verdiğimiz sözlerin tamamını gerçekleştirmek için gece gündüz demeden gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı. Cihanbeyli esnafıyla da bir araya gelen Başkan Altay, Halk Eğitim Merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi. Son olarak ilçede devam eden Yaz Spor Okulu öğrencileriyle buluşan Başkan Altay, futbol, basketbol ve voleybol eğitimi alan öğrencilerle birlikte spor yaptı.

Cihanbeyli'den sonra Altınekin'e geçerek Belediye Başkanı Muharrem Dere ile görüşen Başkan Altay, çok yüksek bir oy oranıyla hem ilçede hem Büyükşehir'de Altınekinlilerin desteğini aldıklarını kaydetti. Vatandaşın çok büyük destek verdiğini aktaran Altay, “Bundan sonra hizmet zamanı. Biz de görevimizi yerine getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi. Başkan Altay, ziyaretlerinde kendisine eşlik eden AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu ile birlikte AK Parti Altınekin İlçe Teşkilatını ziyaret ederek İlçe Başkanı Mustafa Hançerli ve partililerle görüştü. Altınekin'in ilk günden itibaren AK Parti'ye çok yüksek destek verdiğini kaydeden Başkan Altay, “31 Mart Seçimlerinde Büyükşehirimize yüzde 72 destek verdiler. İlçe başkanımızın şahsında kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza teşekkür ediyoruz. Altınekinliler dün olduğu gibi bugün de destek vermeye devam ediyor. Biz de sorumluluğumuzun bilincinde, ilçe belediyelerimizle teşkilatımızla koordineli bir şekilde 5 yıl boyunca çalışmaları yürüteceğiz” dedi.